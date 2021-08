Duitse tv-gigant RTL wapent zich met magazines tegen Netflix

Grote verrassing in het Duitse medialandschap. De televisiereus RTL smelt samen met de tijdschriftenuitgever Gruner + Jahr. Reden: de inhoud telt.

De Duitse tak van Europa's grootste televisiegroep legt 230 miljoen euro op tafel voor Gruner + Jahr (G+J), dat merken zoals het tijdschrift Stern, het vrouwenblad Brigitte en het interieurtijdschrift Schöner Wohnen in portefeuille heeft. Sinds 2014 heeft Bertelsmann, dat meerderheidsaandeelhouder is van RTL, de volledige controle over de belangrijkste uitgever van Duitsland.

Door de groeiende concurrentie van wereldwijde technologieplatformen is exclusieve, lokale content de sleutel tot succes. Thomas Rabe CEO RTL

De afgelopen jaren werkten RTL en Gruner + Jahr al nauw samen op het vlak van advertenties, contentproductie en data-onderzoek. De volledige samensmelting doet 'Duitslands eerste crossmediakampioen' ontstaan, zegt RTL-CEO en Bertelsmann-topman Thomas Rabe in een persbericht. 'Door de groeiende concurrentie van wereldwijde technologieplatformen is exclusieve, lokale content de sleutel tot succes.'

De intentie is grote themaredacties te installeren, die content creëren die vervolgens wordt uitgespeeld op de televisie- en radiozenders, de online kanalen en in de printproducten. Op die manier wil de mediagroep het hoofd bieden aan Amerikaanse mastodonten als Netflix, Disney+, Google en Facebook, die de online reclamemarkt domineren. 'Dit is het meest veelbelovende antwoord op de concurrentie van de mondiale technologieplatformen', zegt Rabe in een interview met de Frankfurter Allgemeine.

De redenering doet denken aan de consolidatiebeweging tussen Medialaan en De Persgroep Publishing van enkele jaren geleden. De televisie- en radiozenders VTM, Qmusic en Joe FM vonden samen met de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen onderdak in DPG Media. Ook hier speelden tijdschriften een rol, want De Persgroep bracht de weekbladen Story, Dag Allemaal, Humo en Goed Gevoel in.

Nationale mediakampioenen

RLT sleutelt al een tijdje aan een brede Europese herschikking. 'Onze strategie is erop gericht nationale mediakampioenen in Europa op te bouwen', zegt Rabe. In mei raakte bekend dat de RTL-dochter M6 in het huwelijksbootje stapt met TF1. Daardoor ontstaat een televisiereus die meer dan 30 procent van het Franse kijkerspubliek bereikt en driekwart van de reclamemarkt vertegenwoordigt.

Bij onze noorderburen fuseert RLT met Talpa, de mediagroep van John De Mol. Dat was bittere pil voor het Belgische DPG Media, dat zich verlekkerde op de Nederlandse prooi. De troostprijs volgde kort nadien, met de overname van de Belgische poot van RTL. Die Franstalige marktleider in radio en tv komt in de handen van de Vlaamse mediagroep en Le Soir-uitgever Rossel. Het duo was een tijdlang samen aandeelhouder van Mediafin, de uitgever van De Tijd en L'Echo.

ProsiebenSat1?

Dankzij een sterk herstel in de afgelopen maanden stelt RTL zijn prognoses voor 2021 bij. Tijdens het tweede kwartaal steeg de omzet met 36 procent op jaarbasis, terwijl de inkomsten uit televisiereclame zelfs met 65 procent toenamen. RTL mikt op een jaaromzet van 6,5 miljard euro, wat 300 miljoen euro meer is dan eerst verwacht. De brutobedrijfswinst zou op 1 miljard euro uitkomen.

6,5 miljard euro RLT mikt op een jaaromzet van 6,5 miljard euro voor 2021.