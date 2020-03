'EVS kan deze orkaan doorstaan'

De Luikse beeldservergroep EVS schrapt haar omzetprognose en haar dividend. De onzekere tijden maken de hofleverancier van grote live events voorzichtig, zegt topman Serge Van Herck. ‘EVS is financieel voldoende gezond om dit een tijd uit te zingen.’

De aandeelhouders van EVS moeten dit jaar niet meer op een slotdividend (bruto 0,50 euro per aandeel) rekenen. CEO Serge Van Herck beloofde dat een maand geleden nog, maar het sneuvelt door de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt.

De wereldleider in servers voor het live in beeld brengen van sportwedstrijden en cultuurevents slikt ook zijn omzetprognose van 100 à 120 miljoen euro in. Geen verrassing nu de Olympische Spelen en het EK voetbal naar volgend jaar doorschuiven.

De crisis is ongezien voor Van Herck. 'De impact is heel breed. Tijdens de dotcom- en financiële crisis bleef de schade beperkt tot specifieke sectoren.'

EVS blijft niettemin 'zo goed mogelijk' draaien. '90 procent van de 480 medewerkers werkt thuis. Bij sommigen lukt dat goed, bij anderen met kleine kinderen is het minder evident. Slechts 10 procent werkt nog op kantoor.' Er zijn nog geen coronazieken.

Maakt u gebruik van tijdelijke werkloosheid?

Serge Van Herck: 'Dat is voorlopig niet nodig. Mocht dat veranderen, dan zal het om een beperkt aantal mensen gaan. Onze productie en IT blijven draaien. We willen na de crisis uitpakken met nieuwe producten.'

'Door het uitstel van het EK voetbal en de Olympische Spelen hebben sommige werknemers minder werk. We bekijken hoe we ze kunnen inzetten voor de optimalisatie van IT-projecten en processen waar we anders niet aan toekomen.'

Hoe reageert het personeel?

Van Herck: 'Het uitstel van grote sportevenementen drukt ons met de neus op de feiten. Tegelijk draaien zenders en nieuwsdiensten overuren, wat leidt tot soms grote bestellingen. We ervaren dus zowel stilstand als groei.'

'De werknemers zijn gerustgesteld dat het bedrijf financieel voldoende gezond is om dit uit te zingen, ook als de omzet de komende weken en maanden tegenvalt. EVS is een sterke boot, die door de orkaan kan varen. Andere bedrijven hebben minder geluk. In onze sector verwacht ik wel wat ongelukken.'

Kan EVS daarvan profiteren?

Van Herck: 'Dat zal de toekomst uitwijzen, maar het is mogelijk dat het overnamegesprekken vergemakkelijkt of versnelt. EVS is met een nettokaspositie van 46 miljoen euro goed geplaatst om overnames te doen. We hebben beslist dat EVS daarin pro-actiever moet zijn.'

Wat zoekt u over te nemen?

Van Herck: 'We willen uitbreiden met complementaire oplossingen, zodat we nog meer onderdelen van de workflow van onze klanten kunnen afdekken. De uitbreiding van onze productportefeuille wordt de komende jaren de groeimotor.'

'Ik denk aan technologie zoals artificiële intelligentie, die de kwaliteit van storytelling kan verbeteren, om de kijker een groter woweffect te bezorgen. Maar ook aan oplossingen om de productiekosten te drukken.'

Met zijn lage aandelenkoers is EVS zelf een overnameprooi.

Van Herck: 'Veel bedrijven noteren vandaag tegen een lage waardering. De vraag is of mogelijke overnemers de tijd, de moed en de middelen hebben.'

U gaat prat op een sterke balans. Toch schrapt u het slotdividend.

Van Herck: 'We zijn voorzichtig. Niemand weet waar dit naartoe gaat. Door het schrappen van het slotdividend houden we 7 miljoen euro op zak. Dat kunnen we na de crisis inzetten. We handhaven wel de inkoop van eigen aandelen.'

Het uitstel van de Spelen en het EK voetbal kost u 12 miljoen euro omzet. Is er nog meer druk op uw bovenste lijn?

Van Herck: 'Laat me eerst benadrukken dat die 12 miljoen euro niet verloren is. Het gaat om een uitstel, geen afstel. De omzet verschuift naar volgend jaar. Dat is bij andere bedrijven wel anders. Hun omzet is weg en komt niet meer terug.'

'Voorts zien we natuurlijk weinig koopappetijt - de klanten hebben andere zorgen. Maar sommigen bereiden zich al voor op het einde van de crisis, als de machine weer op gang komt en door de krappe kalenders veel sportwedstrijden op hetzelfde moment moeten worden gecoverd. Ze hebben dan extra productiecapaciteit nodig.'

Heeft EVS genoeg apparatuur om die piek op te vangen?

Van Herck: 'Zeker. We hebben voldoende servers gemaakt voor het EK en de Olympische Spelen. Door het uitstel hebben we, een geluk bij een ongeluk, voldoende capaciteit om snel in te zetten.’

Voor de coronacrisis leed EVS onder besparende tv-zenders en televisiedienstenbedrijven. Trekt de markt ooit weer aan?