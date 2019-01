Educatieve dienstengroep Iddink onder één dak met uitgeverij Van In

Sanoma Learning, de educatieve divisie van de Finse mediagroep Sanoma, neemt de educatieve dienstverlener Iddink Group over van NPM Capital. Sanoma is in ons land al eigenaar van de schoolboekenuitgever Van In.

Sanoma heeft in ons land de aftocht geblazen uit de magazinemarkt, waar het tot voor kort titels als Humo, Story en Feeling uitgaf, maar in de markt voor schoolboeken blijven de Finnen wel een belangrijke speler via de uitgeverij Van In. Die groeide dankzij de overname van zijn sectorgenoot De Boeck twee jaar geleden uit tot de Belgische marktleider, met vorig jaar een omzet van 52 miljoen euro.

Van In maakt deel uit van Sanoma Learning, de educatieve divisie van Sanoma die in vijf Europese landen actief is en een jaaromzet haalt van 320 miljoen euro.

Dat imperium wordt nu uitgebreid met Iddink, een Nederlandse leverancier van schoolboeken, lesmateriaal en administratiesystemen die ook actief is in Vlaanderen. Iddink levert naar eigen zeggen boeken en digitaal lesmateriaal aan bijna 120.000 Vlaamse leerlingen. Het bedrijf heeft 300 werknemers in verschillende landen.

Onafhankelijk

De overname is opmerkelijk omdat Iddink zich altijd onafhankelijk heeft opgesteld van educatieve uitgevers, voor wie het onder meer logistieke diensten verzorgde. Sanoma zegt in een persbericht dat Iddink ‘nauw wil blijven samenwerken met alle uitgevers’ en dat ‘de gecreëerde oplossingen voor de hele markt beschikbaar zijn’.