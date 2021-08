Een tv-najaar op een kantelpunt...

In hun najaarsplannen hebben alle grote zendergroepen steeds nadrukkelijker oog voor het snel veranderende kijkgedrag. De uitdaging blijft om daar ook geld aan te verdienen.

Groots opgezette entertainmentshows, hoogstaande fictie, populaire quizshows, spectaculaire klopjachten of tienertelevisie. De Vlaamse zendgroepen VRT (Eén, Canvas), SBS (de Play-zenders) en DPG Media (VTM-zenders) trekken dit najaar weer alle registers open om de kijker ook na de coronapandemie en de lockdowns aan de buis te binden.

Deze week gaven ze alle drie inzage in hun zendschema voor het commercieel zo belangrijke najaar. De zendergroepen houden vast aan hun gekende recept om de kijker - en de adverteerder - te plezieren, met veel (nieuwe) lokale programma's, bekende Vlamingen en de terugkeer van bewezen succesformules.

De essentie De Vlaamse zendergroepen hebben steeds nadrukkelijker oog voor kijkers die ze niet meer via klassieke televisie bereiken.

Met zuiver online content, die vooral mikt op tieners, proberen ze die voor adverteerders moeilijk bereikbare groepen weer voor zich te winnen.

Voorlopig zijn die investeringen nog moeilijk te rentabiliseren, omdat de reclamemarkt traag volgt. Maar volgens sommigen wordt 2021 daarvoor het kantelpunt.

Bij Eén keert het bejubelde 'Taboe', waarin komiek Philippe Geubels verkent hoe ver hij met humor kan gaan, terug. Bij Play4 blijft 'De Slimste Mens' de absolute kraker en VTM wil in het weekend families lokken met het entertainend geweld van 'Belgium's Got Talent' en 'K2 Zoekt K3', waarin gezocht wordt naar een nieuw lid voor de populaire Studio 100-formatie.

Snackbare programma's

Aan opties op het klassieke scherm geen gebrek dus. Maar wat dit najaar misschien nog meer opvalt, is dat alle zendergroepen ook steeds meer aandacht krijgen voor de kleinere schermen. Met elk hun eigen streamingplatform - VTM GO, GoPlay en VRT NU - boden de zendergroepen al langer hun klassieke, lange programma's aan via het internet. Maar dit najaar komt daar een hoop content bij die specifiek voor consumptie op kleinere schermen als de smartphone bedoeld is.

Daarmee volgen de zenders het kijkgedrag van hun publiek. Zeker jonge kijkers vallen nog nauwelijks te bereiken via klassieke, lineaire televisie. Via hun streamingplatformen kunnen de zenders die doelgroepen wel opnieuw aanboren. Met kortere, meer snackbare content - die evengoed op de wc of op de bus kan worden geconsumeerd - proberen alle zendergroepen een deel van de aandacht van jonge kijkers weer voor zich te winnen.

Ik heb soms het gevoel dat ik een nieuw huis aan het bouwen ben met de stenen van het huis waar ik nog in woon. Lotte Vermeir Netmanager Een & Canvas

SBS bouwt voort op het online succes van de tienerserie 'WTFock', die aan de man wordt gebracht via Instagram en GoPlay. De zendergroep hoopt dat succes te herhalen met de nieuwe tienerformats 'Panna', waarin vier tienermeisjes het proberen te maken als straatvoetballer op de Antwerpse pleintjes, en het meer grimmige 'Hacked', over enkele tieners die gechanteerd worden via hun smartphone. Ook de VRT mikt via VRT NU op tieners met een datingprogramma voor jongeren ('First Dates Teen'), het fictieproject 'Match' met het online fenomeen Average Rob en een docureeks over body positivity. VTM zet al langer in op streaming only content, met bijvoorbeeld extraatjes die een blik achter de schermen geven bij populaire entertainmentprogramma's.

Balanceren

Investeren in alle kijkvormen plaatst de zendergroepen wel voor budgettaire uitdagingen. 'Soms heb ik het gevoel dat ik een nieuw huis aan het bouwen ben met de stenen van het huis waar ik nog in woon', drukte Een- en Canvas-netmanager Lotte Vermeir het deze week treffend uit in De Standaard. Annick Bongers, Play-programmadirecteur, omschrijft de programmeringsoefening dan weer als 'balanceren op een lijn tussen een oud en een nieuw model'.

De grote uitdaging is dat er nog een zekere mate van ontkoppeling is tussen hoe de kijker zich gedraagt en hoe het geld (bij de commerciële groepen) binnenkomt. Terwijl de kijker steeds meer wegdrijft van lineair kijken, brengen de klassieke 30 secondenspots op tv nog altijd het meeste op. Dat vorige week een akkoord werd aangekondigd tussen de zenders en distributeurs Telenet en Proximus, waarbij de kijker straks bij uitgesteld kijken een minuut niet-doorspoelbare reclame op het bord krijgt, heeft daarmee te maken.

De kijker zit aan het stuur, wij moeten zien dat we kunnen volgen. Dirk Lodewyckx Directeur tv, radio en streaming DPG Media

Voorlopig dienen die investeringen in zuiver online content dus nog vooral om extra zieltjes te winnen en een zekere zenderloyauteit aan te kweken, meer dan om al geld aan te verdienen. Al zitten we daarin op een kantelpunt, zegt Dirk Lodewyckx, directeur tv, streaming en radio bij DPG Media. 'Het klopt dat adverteerders een beetje conservatief zijn, vooral omdat reclame op tv nog steeds het beste werkt om veel mensen in korte tijd te bereiken. Maar we zien toch dat de omslag wordt gemaakt. Adverteerders vinden steeds meer hun weg naar VTM GO. We moeten zelfs stilaan meer streamingcontent beginnen te maken om aan de vraag te voldoen. 2021 wordt voor ons het kanteljaar waarin we die investeringen kunnen rentabiliseren.'