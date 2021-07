‘Eerst lachen mensen, daarna wordt het creepy’

Zijn krasbiljetten voor likes op Instagram worden wereldwijd verkocht. Chanel en Adidas kijken naar hem voor inspiratie. En deze week ging hij - van Hongkong tot de VS - viraal door Vlaamse politici te taggen die in het parlement op hun gsm zitten. Op bezoek bij de Gentse mediakunstenaar Dries Depoorter.

‘Ik had wel verwacht dat het wat zou losmaken. Maar niet dat het zou ontploffen.’ Dries Depoorter (30) stapt de trap op. Hij werkt op de eerste verdieping in zijn huis in Gent, beneden zit zijn vriendin in een Zoom-vergadering. Zijn bureau is klein maar praktisch. Links een rek vol netjes gerangschikte dozen met onderdelen, daarnaast een 3D-printer. Rechts een lange tafel met een computer, grote muziekboxen en een werkplek waar zijn soldeermateriaal ligt.

Van hieruit lanceerde Depoorter maandag zijn jongste project The Flemish Scrollers. Een zelf gecompileerd softwareprogramma screent de livestreams van het Vlaams Parlement, herkent mobiele telefoons op die beelden, matcht die via gezichtsherkenning met de politicus die de gsm hanteert en stuurt dan via een Instagram- en Twitter-account een automatische post. ‘Dear distracted @JanJambon, pls stay focused!’

Het project ging prompt viraal. Buitenlandse media, van El Pais tot ABC News, hingen aan de telefoon. ‘Het is opgepikt op Reddit en op accounts als 9GAG (een humoristische site met 42 miljoen volgers, red.). Ik krijg zelfs vragen van buitenlandse politieke partijen die mijn code willen.’

Het regende reacties, al zag niet iedereen de humor ervan in. ‘Je kan ook werken op je gsm’, steigerden parlementsleden. Een politicus tweette: ‘Redelijk belachelijk, eerlijk gezegd.’

Schermvullende weergave Depoorter knutselt alles van a tot z zelf in elkaar. ‘Zelfstudie. Het is ongelooflijk wat je via Google kan leren.’ ©Brecht Van Maele

Depoorter haalt de schouders op. ‘Daar gaat het niet om. Ik wil de gevaren van bepaalde technologieën, zoals gezichtsherkenning en surveillance, tonen. Natuurlijk is het ook grappig bedoeld. De meeste mensen lachen eerst. Tot ze verder denken, dan wordt het creepy. Wat als dit op je eigen werkvloer zou gebeuren? In interviews met politici gaat het nooit over privacy of de gevaren van artificiële intelligentie. We staan daar zo weinig bij stil.’

Veel van het werk van Depoorter draait rond de wringende relatie tussen mens en technologie. Hij maakt apps, installaties en tools om te tonen wat mogelijk is. Altijd op een speelse manier. Een Playstation-controller waarmee je onbeveiligde bewakingscamera’s kan bedienen. Kunstenaars die een hoofd boetseren uit klei tot een algoritme er een gezicht in herkent.

Laagdrempelig

Het is concreet, wat surrealistisch, niet belerend, maar wel confronterend voor de goede verstaander. ‘Ik ben niet de man van veel woorden. Op de kunstschool snapte ik die hoogdravendheid nooit. Ik wil laagdrempelig zijn. Mijn projecten in één zin kunnen uitleggen. Zondag had ik een familiefeest. Daar heb ik mijn ouders en zussen verteld over The Flemish Scrollers. Ze begrepen het meteen.’

Als kind wou ik uitvinder worden. Met mijn gameboy bediende ik de rolluiken. Dries Depoorter Mediakunstenaar

Depoorter komt niet uit een artistiek nest. Hij groeide op in de buurt van Kortrijk. Moeder was kleuterleidster, vader elektricien. Hij zou in de familiezaak stappen. ‘Als kind wou ik uitvinder worden. In mijn kamer bouwde ik een constructie met touwen, waarmee het licht automatisch aanging als de deur opende. Met mijn gameboy kon ik de rolluiken bedienen.’

Zus Bieke, de bekende Magnum-fotografe, wees hem erop dat hij na zijn studies elektrotechniek in het middelbaar een andere richting uit kon. ‘Mijn beide zussen zijn creatief’, zegt hij. ‘Mijn oudste zus Griet heeft een eigen designlabel voor sjaals, Wolvis, en Bieke is fotograaf.’

Depoorter belandde in Gent, waar hij mediakunst studeerde aan de KASK. Daarna trok hij naar Brussel om voor een reclamebureau te werken. ‘Ik bleef al die tijd aan eigen projecten werken. Toen ik merkte dat ik meer verdiende met mijn artistieke bezigheden dan met mijn hoofdberoep, heb ik beslist zelfstandige te worden.’

Sinds hij vijf jaar geleden doorbrak met het project Tinderin - waarbij hij de profielfoto’s van tien mensen op LinkedIn confronteerde met hun profielfoto’s op Tinder - reist hij de wereld rond. Zijn werk is tentoongesteld van Hongkong tot de VS, van Ars Electronica tot Art Basel. Hij gaf al keynotes voor MoMA en op het gerenommeerde mediafestival South by SouthWest. Voor Mercedes-Benz en Amazon creëerde hij marketingconcepten. Concerns als Chanel en Adidas nodigen hem uit voor inspiratiesessies voor hun creatieve teams.

‘Ik voel me kunstenaar én ondernemer. In de artistieke wereld vinden mensen dat vreemd. Op school was geld een taboe. Maar ik wil mijn ding doen. Mijn kunst is het belangrijkste, af en toe vind ik het interessant om ook voor bedrijven te werken.’

Bij veel van zijn werk hoort een businessplan. Een van zijn recente projecten is Shortlife, een klokje dat toont hoeveel procent van je leven al voorbij is en dat hij verkoopt via zijn website. ‘Gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting voor iemand van jouw geslacht, leeftijd en thuisland.’ Het idee: het leven is kort, maak er het beste van. ‘Er worden er maximaal 1 miljoen van verkocht. Ik zit nu aan 65.’

De klokjes knutselt hij van a tot z in elkaar. ‘Ik heb printplaatjes ontworpen, waarop ik chips en een microcontroller soldeer. Ik heb bijna alles via zelfstudie ontdekt. Coderen en programmeren, het is ongelooflijk wat je via Google kan doen.’

In 2018 bouwde Depoorter met een Canadese vriend de app Die With Me. Wie nog maar 5 procent batterij heeft, krijgt toegang tot een chatroom waar je samen met anderen afscheid kunt nemen van de onlinewereld. Honderdduizenden mensen kochten de app. ‘Ze kost 0,99 euro. Behalve op Black Friday’, knipoogt hij, ‘dan vragen we 1,99 euro. Opmerkelijk genoeg verkopen we dan altijd meer.’ De app levert het duo al twee jaar een inkomen op. ‘Op een bepaald moment was het een optie er een apart bedrijf van te maken. Maar ik wilde me niet vastzetten.’

Plagiaat

De populariteit heeft een keerzijde. Veel van zijn werk wordt geplagieerd. ‘Van Die With Me was er al na twee weken een kopie. Met dezelfde naam. Ik heb een kwade mail gestuurd dat ze hun app offline moesten halen of ik zou mijn legal team sturen. Ik heb natuurlijk geen legal team. En ze hebben de app ook niet offline gehaald. De naam is wel veranderd in Live with me.’

Het is niet de enige rip-off waarmee Depoorter te maken kreeg. De smartphonefabrikant LG gebruikte het concept van Tinderin voor een advertentie. ‘Ik heb een factuur van 10.000 euro gestuurd naar het reclamebureau. Een screenshot daarvan heb ik online gezet. Niet dat het iets uithaalde, ze hebben me zelfs geblokkeerd op social media. Soms weet ik niet goed hoe ik me daarbij moet voelen. Het is een compliment gekopieerd te worden, maar tegelijk gaat het om mijn inkomen.’

Veel tijd wil hij er niet in steken. ‘Ik focus liever op nieuw werk.’ Met een gezonde dosis ambitie. ‘Ik wil groeien. Mijn droom is een eigen studio.’ Hij wijst rond. ‘Dit is te krap, ik kan hier niet eens een stagiair een plaats geven. Ik ben al twee jaar op zoek naar een huis met een atelier, maar de Gentse vastgoedmarkt zit niet mee.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Maar werk genoeg. In 2016 creëerde hij een automaat voor kraslotjes die kans geven op een jackpot van 25.000 nepvolgers op Instagram of Twitter. Daarvan reizen drie toestellen de wereld rond. In 2019 kwam er een verlengstuk met Quick-Fix, een machine waarmee je instant fake likes kan kopen. ‘Daarvan bouw ik een tweede.’

Het dupliceren van de machine vraagt werk, maar ook het onderhouden van de fake accounts. Die creëert hij zelf. ‘Ik heb er zo’n 5.000. Maar Instagram en Twitter zijn veel strenger geworden. Dat is een strijd. Je moet een account kunnen linken aan een telefoonnummer, je moet een profielfoto hebben, af en toe iets posten of iets liken. Het is best complex geworden.’

Dat vraagt technische kunstgrepen. ‘Er zijn sites die via artificiële intelligentie foto’s creëren van mensen die bestaan. Die gebruik ik. Ik begin nooit helemaal van nul, hè. Er zijn veel tools. Voor The Flemish Scrollers gebruik ik een framework van Google. Er bestaan opensourcesystemen om een smartphone of een gezicht te herkennen. Ik combineer alles.’