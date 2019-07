Eerste Newsweek mikt op 25.000 lezers

Het eerste nummer van maandblad Newsweek België ligt vandaag in de winkel.

'We geloven dat we een nieuw publiek kunnen bereiken dat nog tijd heeft om in een gedrukt magazine te lezen', zegt hoofdredacteur Famke Robberechts.

Het bekende internationale maandblad Newsweek heeft al lang een internationale reputatie. Er zijn edities in onder meer de Verenigde Staten, Japan, Korea, India, Pakistan, Roemenië en Polen. De uitgever van Newsweek België is GMGroup.be, eigenaar van onder meer Newsmonkey, de nieuwssite die Wouter Verschelden in 2013 oprichtte.

De Belgische editie zal twaalf keer per jaar als maandblad verschijnen en vier keer per jaar als special. Hoofdredacteur Robberechts belooft een sterke lokale inslag. '80 procent van de artikels zal geschreven worden door een lokale redactie, de rest komt van het internationale Newsweek-netwerk.'

Thema's die aan bod komen, zijn economie en politiek, wetenschap en technologie, ethiek en filosofie, bredere maatschappelijke thema's en ontspanning. 'We willen graven in het verleden, maar vooral geboeid kijken naar het heden en nog meer vooruitblikken op wat de mogelijkheden zijn in de toekomst', zegt Robberechts.