‘Er neemt nog altijd veel volk op als ik bel'

Maak van bestuurders aandeelhouders

Vergoed bestuurders voor een stuk in aandelen. Dan maak je ze mee verantwoordelijk voor de waardecreatie in het bedrijf op langere termijn en zullen ze meer oog hebben voor de belangen van alle stakeholders. Het is een van de opvallende nieuwe aanbevelingen in de Belgische Code voor Deugdelijk Bestuur in beursgenoteerde ondernemingen, die een grondige opfrisbeurt kreeg.

Thomas Leysen zit de commissie voor die de tekst opstelde. ‘Dit voorstel is niet op gejuich onthaald, bleek uit de brede consultatieronde die we over de code hebben gehouden. Maar we zijn bij ons standpunt gebleven. We bevelen aan dat de vergoeding voor bestuurders voor een deel uit aandelen moet bestaan die ze moeten bijhouden tot een jaar nadat hun mandaat is afgelopen.’

‘Dat volgt uit de visie in de nieuwe code dat in een bedrijf de waardecreatie op lange termijn centraal moet staan. Het remuneratiebeleid moet daarmee sporen. Dat betekent dat een bestuurder niet gewoon elk jaar een flinke som geld op zijn bankrekening krijgt gestort.’

Zet het de bestuurders er niet toe aan vooral te focussen op financiële doelstellingen, op het opkrikken van de koers van het aandeel? ‘Dat denk ik niet’, zegt Leysen. ‘Als een bedrijf succesvol wil zijn over een periode van vijf of tien jaar - ongeveer de duur van zo’n bestuursmandaat - moet de raad van bestuur een bredere visie ontwikkelen en oordelen hoe een bedrijf het best omgaat met maatschappelijke en ecologische uitdagingen.’

‘Uit academisch onderzoek blijkt dat bedrijven met zo’n vergoedingssysteem over het algemeen beter presteren op langere termijn en ze minder risico’s nemen. Daarom denk ik dat deze aanscherping van het remuneratiebeleid verantwoord is.’

Leysens invloed blijkt ook uit de aanbeveling dat beursgenoteerde bedrijven een geïntegreerd jaarverslag moeten opstellen, dat niet alleen over de financiële performanties bericht, maar ook over hoe het bedrijf presteert op sociale of ecologische indicatoren. Sommige bedrijven doen dat al. KBC, waar Leysen voorzitter is, publiceert al enkele jaren een ‘Verslag aan de samenleving’. ‘We vragen nu expliciet in de code dat dit de standaard wordt.’

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code, de Code 2020, die aansluit bij de nieuwe vennootschapswet die op 1 mei van kracht werd, geldt vanaf volgend jaar. Hij vervangt de vorige code, de ‘Code Daems’, die van 2009 dateert. Het is een wettelijke verplichting voor de beursgenoteerde bedrijven in ons land de code na te leven. Doen ze dat op sommige punten niet, dan moeten ze dat afdoend motiveren.