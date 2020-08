Ergon wil af van puzzelboekjes van Nederlandse Keesing

Het investeringsfonds Ergon, een onderdeel van de Frère-holding GBL, trekt binnenkort de verkoop van de puzzelboekuitgever Keesing op gang. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Ergon kocht midden 2017 een belang van 70 procent in Keesing, het bedrijf achter titels als Denksport, 10 voor Taal, De Puzzelaar en kleurboeken voor volwassenen. Telegraaf Media Groep (TMG), tot dan toe de eigenaar van Keesing, bleef aan boord (30%). Ergon haalde het toen van de Nederlandse private-equityhuizen Egeria en Parcom. Na de overname heeft Ergon 10 procent van de aandelen doorverkocht aan het management.

Drie jaar na zijn instap en na een fors groeiparcours is het moment aangebroken om opnieuw uit te stappen. Ergon heeft ING en het fusie- en overnamehuis DC Advisory gemandateerd om het verkoopproces in goede banen te leiden. Het startschot moet de komende weken of begin oktober gegeven worden.

Of de exit van Ergon ook betekent dat TMG uitstapt, is niet zeker. Volgens onze informatie moet TMG in principe wel mee verkopen als Ergon dat ook doet. TMG is de uitgever van De Telegraaf en maakt al ruim drie jaar deel uit van de Belgische groep Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg). Het heeft een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Keesing.

Bij de overname van Keesing door Ergon werd het puzzelbedrijf gewaardeerd op 150 miljoen euro, ongeveer 7 keer zijn brutobedrijfswinst (ebitda) over 2016. Keesing haalde dat jaar een omzet van 73 miljoen en een ebitda van 21,5 miljoen.

Groeispurt

Kerncijfers Keesing (2019) Omzet: 156 miljoen euro Brutobedrijfswinst (ebitda): 33 miljoen euro Aantal medewerkers: 350 Actief in negen Europese landen Aandeelhouders: Ergon (70%), TMG (30%)

Het bedrijf had toen een sterke marktpositie in landen als Frankrijk, België en Denemarken. Met Ergon aan boord werd het Europees marktleider in puzzelboeken. Sinds 2017 realiseerde het een tiental overnames. In 2017 gaf Keesing jaarlijks 86 miljoen puzzelboeken uit. Nu zijn dat er meer dan 100 miljoen. De omzet verdubbelde tot 156 miljoen en de ebitda klom met de helft tot 33 miljoen euro. Dit jaar zou de brutobedrijfswinst uitkomen op 40 miljoen.

De groei van Keesing ging ondanks de coronacrisis onverminderd door. In mei legde Keesing de hand op sectorgenoten in Zweden en Italië. Keesing is een van de winnaars van de coronacrisis, schreef Het Financieele Dagblad in mei: een deel van de winkels waar de puzzelboekjes worden verkocht ging weliswaar dicht, maar de resterende winkels compenseerden dat door meer boekjes te verkopen. Mediabedrijven namen bovendien meer puzzels af, omdat het sportnieuws maandenlang wegviel.

Naast de gedrukte puzzelboeken wil Keesing zich ook onderscheiden met onlinevarianten. In dat kader kocht het twee jaar geleden een substantieel minderheidsbelang in Elevate Labs, een appbouwer gespecialiseerd in onlinehersengymnastiek. Elevate, een van de apps van het Californische bedrijf, werd in 2014 kort na zijn lancering uitgeroepen tot Apple-app van het jaar.

Crèches

Na de verkoop van Keesing zal Ergon nog twee Nederlandse bedrijven in portefeuille hebben: de uitbater van kinderdagverblijven CompaNanny en het detacheringsbedrijf TMC.

Ergon stapte in de uitgever van puzzelboeken via zijn derde fonds (Ergon III). De beursgenoteerde Frère-holding GBL is de hoofdaandeelhouder van dat fonds. Bij Ergon IV zakte de familie Frère voor het eerst onder de drempel van 50 procent in een fonds uit de Ergon-stal.