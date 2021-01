Ervaren tv-rot Ricus Jansegers volgt Peter Claes op bij VRT

Bijna een jaar na het ontslag van Peter Claes heeft de VRT een nieuwe directeur Content benoemd. Ricus Jansegers werkte eerder bij de twee commerciële omroepen.

De benoeming van Jansegers (54) werd maandag bekrachtigd door de raad van bestuur van de VRT. Hij komt op 1 maart in dienst van de omroep.

De VRT kon weinig managers met meer ervaring vinden in de Vlaamse tv-wereld. Jansegers was van 2014 tot begin vorig jaar programmadirecteur bij DPG Media, de omroep achter de VTM-zenders. In een verder verleden, van 2002 tot 2008, was hij aan de slag als CEO van SBS Belgium, de omroep achter de zenders VIER, VIJF en ZES.

Tussen die Vlaamse jobs door was Jansegers actief in Duitsland, bij de Duitse tv-groep ProSiebenSat1. Voor hij bij SBS de slag ging, werkte hij ook nog voor de Franse betaal-tv-groep Canal+.

Beladen functie

Bij de VRT neemt Jansegers een beladen functie op zich. Als directeur Media & Productie, die verantwoordelijk is voor de aankoop en de productie van programma’s, was Claes de feitelijke nummer twee van de VRT. Hij nam die functie waar sinds 2015, maar was ook eerder in andere functies al deels verantwoordelijk voor de aanbodstrategie van de VRT.

Jansegers zou niet exact dezelfde bevoegdheden krijgen als zijn voorganger.

Claes verliet de omroep in februari vorig jaar, na een lang uitgesponnen conflict met voormalig CEO Paul Lembrechts en de andere directieleden. Die laatsten verweten hem dat hij niet collegiaal en niet transparant genoeg had gehandeld. In de nasleep van zijn ontslag kwam informatie boven over mogelijke overtredingen van de wet op overheidsopdrachten, waar het parket onderzoek naar voert.

Volgens onze informatie zullen de bevoegdheden in het directiecollege van de VRT wel nog hertekend worden, waardoor Jansegers niet exact dezelfde bevoegdheden krijgt als zijn voorganger. Zijn officiële titel wordt directeur Content, en niet directeur Media & Productie zoals Peter Claes. Hij krijgt de opdracht om 'het creatieve aanbod van de VRT op alle platformen verder te ontwikkelen', aldus een persbericht.

Herverkaveling

CEO Frederik Delaplace wil Jansegers zelf betrekken bij die herverkaveling en wachtte daarom eerst op zijn benoeming. De herverdeling van de bevoegdheden zal aansluiten bij de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering, waarin de digitale merken van de VRT een groter gewicht krijgen en de middelen nog efficiënter moeten beheerd worden, valt te horen.