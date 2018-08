Ex-journaliste Annemie Nijs als adviseur terug naar VRT

Nijs zette haar eerste stappen bij de krant De Financieel-Economische Tijd (nu De Tijd) en stapte over naar de nieuwsdienst van VTM, toen die commerciële zender in 1989 van start ging. Na zes jaar trok ze naar de VRT en werkte er gedurende 10 jaar op de nieuwsdienst. Ze versloeg onder meer de oorlog in Bosnië-Herzegovina en de Golfoorlog en specialiseerde zich in berichtgeving over het Midden-Oosten. Nijs was ook in de Wetstraat actief en presenteerde onder meer verkiezingsshows en het duidingsprogramma ‘Villa Politica’.