Ex-voorzitter WarnerMedia neemt 'sluiproute naar de beurs'

Iris Knobloch, tot voor kort de voorzitter bij WarnerMedia Europa, lanceert een blancochequebedrijf ter waarde van 250 miljoen euro die focust op entertainment.

'Make some money, have fun and do some good.' Dat advies van Richard Parsons, de ex-CEO van Time Warner, is de Duitse Iris Knobloch altijd bijgebleven. Wie een combinatie van die drie zaken niet terugvindt in zijn professionele leven, kan maar beter andere oorden opzoeken.

Iris Knobloch begon als advocate in 1996 toen films nog op videocassettes bekeken werden en zette mee de lijnen uit voor WarnerMedia in volle streamingoorlog.

Voor Knobloch bleek dat een dikke maand geleden het geval. Na omzwervingen in verschillende strategische functies in Los Angeles, Londen en Parijs, verliet Knobloch na 25 jaar het entertainmentbedrijf WarnerMedia. Ze maakte vanaf de eerste rij mee hoe technologie de filmsector dooreenschudde. Ze begon als advocate in 1996, toen films op videocassettes bekeken werden, en zette mee de lijnen uit voor WarnerMedia in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux in volle streamingoorlog.

Tientallen miljarden

Een maand na haar vertrek wordt duidelijk waarom. Knobloch wordt CEO van een nieuwe Europese spac - een special purpose acquisition company -, die woensdag het levenslicht ziet. Samen met de Franse investeringsmaatschappij Artemis richt ze het blancochequebedrijf I2PO op. Artemis beheert de luxegroep Kering, die merken bezit als Gucci en de Franse voetbalclub Stade Rennais FC. De Franse investeringsbankier Matthieu Pigasse steunt I2PO via zijn Combat Holding-vehikel.

We zijn hier om een Europese kampioen in de sector te bouwen. Iris Knobloch CEO blancochequebedrijf I2PO

Spacs zijn investeringsvehikels die naar de beurs trekken en daarna op zoek gaan naar een privéonderneming om mee te fuseren. Zo'n vehikel wordt gezien als een sluiproute naar de aandelenmarkten. Door simpelweg samen te gaan met een genoteerd investeringsvehikel vermijdt een bedrijf de gangbare voorbereiding op een beursgang. Wereldwijd worden er vele tientallen miljarden mee opgehaald.

Entertainmentsector

Dit jaar hebben 21 spacs in Europa 5,4 miljard dollar opgehaald. Een fractie in vergelijking met wat in de Verenigde Staten aan investeringen wordt opgehaald. In de VS hebben 365 spacs 106 miljard dollar opgehaald. Dat blijkt uit data van Refinitiv, dat gespecialiseerd is in financiële marktgegevens. I2PO zal zich richten op overnames tussen 1 en 2 miljard euro in de entertainment- en vrijetijdssector. Denk aan muziek- en videostreaming, gaming, media en platforms voor het boeken van reizen.

'Europa telt veel solide bedrijven met een groot potentieel in die sectoren, die dankzij de inbreng van kapitaal, middelen en deskundigheid door I2PO steun zullen krijgen om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen', is te lezen in de oprichtingsdocumenten van I2PO.

'We zijn hier om een Europese kampioen in de sector te bouwen', zei Knobloch aan Financial Times. 'Ik denk echt dat de wereld is veranderd... Schaalgrootte is belangrijk en grootte is belangrijk. Daarom zie ik een enorme kans om een gefragmenteerde markt te consolideren en buiten Europa ook andere markten aan te boren.'

Cassant detail: Knobloch zetelt ook in de raad van Kering-rivaal LVHM. De oprichter van die laatste, Bernard Arnault, haalde samen met Tikehau Capital en voormalig UniCredit baas Jean Pierre Mustier in februari 500 miljoen euro op bij de beursgang van hun blancochequebedrijf Pegasus Europe in Amsterdam. Die spac concentreert zich eerder op de financiële sector.