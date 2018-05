FOD Economie pakt 'influencers' aan

Nieuwe richtlijnen moet sluikreclame en daarvan afgeleide vormen bannen.

De FOD Economie heeft dinsdag richtlijnen voorgesteld die komaf moeten maken met verdoken reclame door social influencers. Aanvankelijk leken de regels al gebetonneerd, maar het bleek uiteindelijk slechts te gaan om een eerste aanzet. De overheidsdienst liet weten dat er nog overleg gepleegd zal worden met de sector. ‘De wetgeving rond legitieme reclamepraktijken is natuurlijk wel nog steeds van kracht’, aldus de woordvoerdster van de FOD Economie.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van online influencers, zoals bloggers en social media figuren om reclame te maken voor een product of dienst. Influencers hebben op sociale media tienduizenden tot miljoenen volgers. Hun aanbevelingen hebben dan ook de nodige impact. Voor bedrijven wordt influencemarketing steeds populairder omdat merken via influencers op social media, zoals Instagram, YouTube en Facebook, een groot aantal consumenten kunnen bereiken en beïnvloeden. Maar voor consumenten is het niet altijd duidelijk of het over gesponsorde inhoud, en dus reclame, gaat.

Elke vijftien seconden

De richtlijnen volgens het eerste werkdocument dat vandaag op de website van de FOD Economie werd gepubliceerd, zijn duidelijk: elke post die reclame bevat moet binnenkort het label ‘reclame’ of ‘advertentie’ krijgen. De FOD Economie schrijft daarvoor niet enkel specifieke richtlijnen uit over lettertype en –grootte, maar bepaalt ook de prominente plaats voor elk sociale mediakanaal. Zo zou het woord reclame –al dan niet in hashtag- aan het begin van elke tweet geplaatst moeten worden. Ook elk filmpje via YouTube moet de waarschuwing weergeven op het ogenblik dat het merk wordt getoond en dat minstens om de vijftien seconden.

Advertentiebureaus

Niet enkel de influencer is aansprakelijk voor de advertentie die hij of zij plaatst. Ook bedrijven die opdracht geven tot het plaatsen van reclameposts of advertentiebureau’s kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor inbreuken op de nieuwe regels. Boetes zouden kunnen oplopen tot 400.000 euro.

1100 'content creators'

Bert Marievoet, CEO en oprichter van marketingbedrijf Native Nation, vindt het goed dat er eindelijk regels komen, maar betreurt tegelijkertijd hoe weinig nuance er in de potentiële richtlijnen zit en het feit dat er tot nu toe geen overleg is geweest met de sector. Zijn bedrijf was een van de eerste in de Belgische wereld van influencer-marketing. Met behulp van zo’n 1.100 ‘content creators’, zoals de social influencers nu genoemd worden, promoot zijn bedrijf merken op social media en dan vooral via YouTube en Instagram.

België is echt een beetje een jungle op dat vlak, maar de richtlijnen die de FOD nu gecommuniceerd heeft zijn ook niet wat ze moeten zijn. Bert Marievoet Oprichter Native Nation

Product placement

‘Wij wouden van in het begin transparantie en zijn met de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) overeengekomen dat wij altijd de hashtag PRPL (product placement) gebruiken bij al onze posts van merken zoals TUI en Orange’, zegt Marievoet. België is volgens hem een van de laatste landen om dergelijke richtlijnen op te zetten: ‘België is echt een beetje een jungle op dat vlak, maar de richtlijnen die de FOD nu gecommuniceerd heeft zijn ook niet wat ze moeten zijn.’ Volgens Marievoet zijn de richtlijnen die nu op tafel liggen niet per se te streng, maar wel veel te verschillend afhankelijk van medium.

James Bond