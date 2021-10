FSMA schorst notering Choice

Choice is een gratis persoonlijke tv-gids om programma's van klassieke tv-zenders en streamingplatformen te bundelen en te delen met vrienden. Het product staat nog steeds in de startblokken, al heeft Choice er reeds een crowdfundingactie opzitten en loopt er ook een kapitaaloperatie in Nederland. Het bedrijf werd opgericht door de ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael die eerder de gekapseisde tv-onderneming Bhaalu opzetten en het meettechnologiebedrijf Metris dat in 2009 na een korte beurscarrière werd overgenomen door het Japanse Nikon.