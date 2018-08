FT-baas levert loonsverhoging in na kritiek

John Ridding, de CEO van de Britse zakenkrant Financial Times, levert een loonsverhoging van 0,51 miljoen pond (570.000 euro) in na kritiek van het personeel. Het geld vloeit naar een fonds om de genderkloof te dichten.

De forse salarisverhoging van Ridding viel niet in goede aarde bij de journalisten en de rest van het personeel van Financial Times. Ze lazen in de neergelegde bedrijfsbalansen dat de verloning van Ridding voor 2016 retroactief was opgetrokken van 1,7 miljoen pond naar 2,04 miljoen pond. Voor het boekjaar 2017 kwam daar nog eens 510.000 pond bij tot 2,55 miljoen pond.

De toename van 25 procent in 2017 is meer dan het dubbele van de mediane 11 procent salarisverhoging die de CEO’s van de 100 grootste Britse beursgenoteerde bedrijven kregen.

Op de werkvloer werd opgemerkt dat de verloning van de CEO meer dan de helft opslokte van de 4 miljoen pond bedragende operationele winst van het bedrijf.

Applaus Japanse uitgever

Maar de uitgeefgroep, die sinds 2016 in handen is van het Japanse Nikkei, schaarde zich achter de CEO. De 4 miljoen pond operationele winst uit de Britse boekhouding is niet de maatstaf, klonk het, wel de meer 20 miljoen pond winst die FT wereldwijd boekte.

FT is wereldwijd een van de weinige kranten die kunnen rekenen op een groeiende lezersbasis. Sinds de overname door Nikkei is het aantal betalende lezers gegroeid tot een record van 910.000. Daar zijn de nieuwe Japanse eigenaars zeer tevreden over.

Nikkei spreekt van een succesvol partnerschap tussen Nikkei en FT en roemde ‘de groei en de dynamiek onder de leiding van John en zijn team’. De vergoeding van Ridding heeft een onafhankelijke vergelijking doorstaan en is uiteraard afhankelijk van de prestaties, klonk het nog.

Teruggave

Maar Ridding besloot de brand zelf te blussen. Hij beloofde de extra verloning terug te geven aan het bedrijf. Na aftrek van de belastingen gaat het om 280.000 pond (313.000 euro), staat in een mededeling van de CEO aan het personeel.

Het geld wordt deels in een ontwikkelingsfonds voor vrouwen gestopt en moet zo vrouwen helpen door te groeien in de FT-organisatie. Het initiatief moet ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Daarnaast zal het geld de activiteiten van FT ten goede komen.

Ridding kondigde ook aan dat zijn verloning geherstructureerd wordt. Dat gebeurt op basis van de verloning van voor de overname door Nikkei. Die bedroeg toen 1,6 miljoen pond per jaar.

Het geld vloeit naar een fonds om vrouwen te helpen doorstoten naar topfuncties in het bedrijf en het zal helpen de loonkloof te verkleinen. John Ridding CEO Financial Times