Facebook lanceert plan tegen nepinformatie tijdens Amerikaanse presidentsverkiezingen

De grootste sociaalnetwerksite gaat beter aangeven wie achter accounts schuilgaat en fake nieuws een label geven. Ook op Instagram, zijn andere immens populaire platform.

Facebook ligt al jaren onder vuur omdat zijn platform zou hebben bijgedragen tot de verspreiding van verkiezingsboodschappen van buitenlandse mogendheden, onder meer in het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Die laatste werden negatief beïnvloed door het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij de Britse onderneming gegevens van miljoenen Facebookgebruikers verzamelde om hen politiek te manipuleren.

Dat fiasco wil de internetreus ten alle prijze vermijden in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020. Het bedrijf van Mark Zuckerberg kondigt nu maatregelen aan om 'de democratische processen te beschermen' tegen desinformatie en buitenlandse inmenging.

Zo worden de accounts van de presidentskandidaten en politici beter beschermd. Ook wordt duidelijker aangegeven wie politieke pagina's of accounts van staatsmedia schuilgaat. En artikels of video's die door onafhankelijke journalisten als nepnieuws worden geclassificeerd krijgen een duidelijk label, ook op Facebooks andere populaire platform Instagram.

Reclame die aangeeft dat stemmen nutteloos is of adviseert niet naar het kieshok te gaan worden gebannen. Andere politieke advertenties kunnen wel, ook als ze leugens bevatten. Zo gaf Zuckerberg vorige maand aan nadat Twitter had beslist dat alle politieke reclame vanaf 22 november wordt geweigerd.

Gisteren bleek nog dat Facebook geen probleem ziet in een video die de Britse Conservatieven lanceerden van een interview met Keir Starmer, brexitspreekbuis van oppositiepartij Labour. Het korte fragment - dat op Twitter en Facebook verscheen - doet uitschijnen dat Labour geen antwoord heeft op de brexit. Maar als je het volledige fragment bekijkt, blijkt dat Labour wel een antwoord heeft. in de rest van het gesprek wordt duidelijk dat Starmer van mening is dat kan onderhandeld worden over een douane-unie, eenheidsmarkt en de bescherming van de rechten van de werknemers en consumenten en van het milieu.