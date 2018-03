Facebook onder druk voor misbruik data

Politici in Europa en de VS nemen Facebook onder vuur na de berichten over misbruik van persoonlijke gegevens van Facebook-profielen door de datafirma Cambridge Analytica, die onder meer Donald Trump hielp aan zijn verkiezingsoverwinning in 2016.

Facebook staat onder druk om meer uitleg te verschaffen over de manier waarop het databedrijf Cambridge Analytica aan private gegevens geraakte van 50 miljoen Facebook-gebruikers zonder dat die daarvoor hun toestemming hadden gegeven.

Cambridge Analytica gebruikte die gegevens vervolgens voor gerichte politieke campagnes. Het Britse bedrijf werkte nauw samen met de campagne van Trump, maar ook met die van het Leave-kamp in het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk.

Transparantie

'Mark Zuckerberg moet getuigen voor de Senaat.' Amy Klobuchar Amerikaans Senator

Volgens sommige politici is het tijd dat Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Facebook, zich persoonlijk komt verantwoorden. Amy Klobuchar, een prominente Democratische senator, zei: 'Het is duidelijk dat deze platformen zichzelf niet kunnen bewaken. Dit moet onderzocht worden. Ik heb al opgeroepen tot meer transparantie en verantwoordelijkheid, en zij zeggen 'vertrouw ons maar'. Mark Zuckerberg moet getuigen voor de Senaat.'

In het Verenigd Koninkrijk doet het conservatieve parlementslid Damian Collins een gelijkaardige oproep. 'Het is tijd dat meneer Zuckerberg stopt met zich te verbergen achter zijn Facebook-pagina.'

Europese Unie

Ook vanuit Brussel kwam er reactie. 'We willen dit niet in de EU en we zullen daarvoor alle mogelijk maatregelen nemen, waaronder de nieuwe strikte regels van datagebruik rond de GDPR-regelgeving', zei Europees Commissielid Vera Jourova aan de Financial Times.

'Deze bedrijven groeien soms zo snel, en ze worden zodanig bewierookt, dat het hen naar het hoofd stijgt en dat ze beginnen te denken dat ze misschien boven de regels staan die voor iedereen gelden', zei Marco Rubio, de Republikeinse senator.

Klokkenluider

Ze reageren op het nieuws dat The New York Times in de VS en The Observer in het VK zaterdag gezamenlijk naar buiten brachten. Zij berichten, op basis van klokkenluider Christopher Wylie (een ex-medewerker van Cambridge Analytica), dat het data-analysebedrijf via een derde partij - een academicus die een app ontwikkelde voor persoonlijkheidsanalyse - persoonlijke gegevens van Facebook-profielen in handen kreeg en dat zonder hun medeweten en toestemming inzette om ze op gedetailleerde manier te benaderen voor politieke doeleinden.

Facebook verbande Cambridge Analytica intussen van zijn platformen, drie jaar nadat het voor het eerst vernam over het datagebruik. Cambridge Analytica zegt dat het de gegevens al lang heeft verwijderd, maar Facebook betwist dat. Facebook schortte ook de profielen op van Wylie.

Misleidende informatie

Facebook krijgt al sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016 veel kritiek omdat het de vele manieren waarop zijn platform wordt misbruikt heeft onderschat. Zo lachte Zuckerberg aanvankelijk het probleem van nepnieuws weg. Het advertentiemodel maakt Facebook ook heel kwetsbaar voor de verspreiding van foutieve en misleidende informatie, wat volop vanuit Rusland werd uitgebuit.