Facebook verwijdert berichten van Trump

De omgekeerde rode driehoek verscheen onder meer in gesponsorde berichten van de campagnepagina Team Trump op Facebook. Die waarschuwde gebruikers voor 'gevaarlijke extreemlinkse' groepen en vroeg lezers een petitie te ondertekenen tegen Antifa, een groep antifascistische activisten. Die zijn door Trump in verband gebracht met recente rellen, al is er geen bewijs dat ze een rol van betekenis speelden.

Reguleren of sluiten

De Trump-campagne reageert verbaasd op de verwijdering van de berichten. 'De omgekeerde rode driehoek is een symbool dat wordt gebruikt door Antifa, dus het is meegenomen in een advertentie over Antifa', zegt een woordvoerder. 'We willen ook even opmerken dat Facebook een emoji heeft van een omgekeerde rode driehoek die er precies hetzelfde uitziet. Dus het is raar dat ze alleen deze advertentie aanpakken.'