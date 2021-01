Facebook waarschuwt voor druk op advertentiemarkt

De kerncijfers zijn een stuk beter dan de verwachting van Wall Street, zoals de voorbije jaren wel vaker het geval was bij Facebook. De omzet lag in het vierde kwartaal ruim 1,5 miljard hoger dan de consensusverwachting, op 28,07 miljard dollar. Ook de winst per aandeel was een stuk hoger dan verwacht: 3,88 dollar in plaats van 3,22 dollar.