Facebook zaait verdeeldheid bij Duitse nieuwsmedia

Verschillende Duitse uitgeefbedrijven gaan verhalen leveren aan Facebook News, de nieuwsapp van Facebook. Marktleider Axel Springer doet echter niet mee.

Facebook is erin geslaagd om een reeks Duitse media binnen te halen voor Facebook News, een nieuwsapp die een selectie van journalistieke verhalen aanbiedt. Onder meer de nieuwsmagazines Die Zeit en Der Spiegel doen mee, net als de kranten Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Handelsblatt en Tagesspiegel, en enkele mode-, auto- en sportmagazines.

Na de VS en het VK wordt Duitsland het eerste land in continentaal Europa waar Facebook News gelanceerd wordt. Frankrijk zal snel volgen, liet Jesper Doub, de man die voor Facebook over de Europese mediapartnerships onderhandelt, maandag verstaan.

De deals tussen Facebook en nieuwsmedia zijn niet onbesproken. Hoewel de contractvoorwaarden geheim zijn, is de modus operandi van Facebook in grote lijnen bekend: het techbedrijf betaalt de uitgevers voor hun artikels, maar eist in ruil dat ze alle auteursrechtenclaims laten vallen.

Australië

Op die manier probeert Facebook de dreiging te bezweren die uitgaat van een Europese auteursrechtenrichtlijn, die het bedrijf zal verplichten om vergoedingen te betalen voor het weergeven van beschermd journalistiek werk op zijn platform. Een gelijkaardige regeling leidde onlangs in Australië nog tot een zwaar conflict, waarbij Facebook het een week onmogelijk maakte om nog Australische nieuwsartikels op zijn platform te delen.

Toch boekt Facebook in Duitsland maar een halve overwinning. Axel Springer, de uitgever van Duitslands populairste krant Bild en van de eerder behoudsgezinde krant Die Welt, doet niet mee. Uit principe. ‘De pogingen van sommige platformen om zich enerzijds als nieuwsmedium te positioneren en anderzijds uitgevers af te schepen met een ongepaste vergoeding, zijn problematisch’, liet een woordvoerder weten.

Risico

Springer, dat gefinancierd wordt door de private-equitygroep KKR, zegt liever gebruik te willen maken van de nieuwe auteursrechtenrichtlijn. Die moet in de meeste EU-landen nog in nationale wetgeving worden omgezet. Het bedrijf neemt daarmee wel het risico dat Facebook het onmogelijk zal maken om nog artikels van zijn publicaties te delen.