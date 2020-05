Filmwereld vreest moeizame relance

De Vlaamse filmsector ducht corona en vraagt de overheid om hulp. Er dreigt een financieringstekort voor films en series van eigen bodem. Biedt een versoepeling van de taxshelter een uitweg?

Meer dan honderd film- en televisieproducties werden half maart stilgelegd in Vlaanderen als gevolg van de coronacrisis. Sommige producenten moesten hun opnames in de allerlaatste draaifase stopzetten. Zolang we in een anderhalvemeterwereld leven, zit een snelle heropstart van het gros van de filmsets er niet in.

Ook de rest van de audiovisuele wereld dreigt nog een paar maanden stil te liggen. De bioscopen hopen in het meest optimistische scenario de deuren opnieuw te kunnen openen in juni of juli. Dat zal onder strenge veiligheidsmaatregelen gebeuren. Een plan van de bioscoopsector rond social distancing wacht op feedback en het fiat van de overheid en de gezondheidsexperts.

De vraag is echter of er dan voldoende filmaanbod zal zijn. De zomer is sowieso een kalme periode in de cinema’s. En naar de bioscoop gaan in tijden van het coronavirus betekent een hoop mensen voor een lange periode in dezelfde ruimte en dus opnieuw vrees voor besmettingen. ‘De bioscopen zullen een grote locomotief nodig hebben om het publiek terug te winnen’, zegt Alexander Vandeputte van bioscoopgroep Lumière. ‘Welke distributeur of studio durft als eerste zijn teen in het water te steken?’

We moeten de Vlaamse ondernemer nog meer overtuigen van de voordelen van taxshelter en duidelijk maken dat als men in coronatijden aan tax shelter doet, men in het oog houdt waaraan het taxshelter-geld besteedt wordt: aan Vlaamse productiehuizen. De oprichters van Flanders Tax Shelter

De lockdown besmet ook de filmmaatschappijen. Niet alleen kunnen productiehuizen niets produceren, waardoor ze geen of minder inkomsten hebben. Filmverdelers verdienen momenteel enkel aan de kleinere titels die op een handvol thuiskijkplatformen uitkomen. Hierdoor lopen ze geld mis dat in normale omstandigheden ook naar toekomstige filmprojecten gaat.

Het domino-effect van COVID-19 stopt daar niet. De televisieomroepen, traditioneel vaste partners in filmfinanciering, worstelen met een opdrogende reclamemarkt. En ook de financiering via taxshelter – verantwoordelijk voor zowat een derde van het budget van een Vlaamse film - komt in het gedrang. Productiehuizen vrezen dat de winstmarges van bedrijven die via de fiscale voordeelmaatregel in audiovisuele producties investeren als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Taxshelter versoepelen

De filmsector gaat dan ook uit van een aanzienlijk financieringstekort. Precieze cijfers zijn niet voorhanden. Achter de schermen werkte het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) de voorbije weken aan een schadeopmeting op korte en lange termijn. Het filmfonds hoopt zo geld los te peuteren uit het noodfonds van de Vlaamse regering. Maar de 200 miljoen euro daaruit zijn bestemd voor de hele cultuur- en mediasector, toerisme en de sportwereld.

Er wordt daarom ook naar de federale overheid gekeken. Producenten en taxshelterbedrijven vragen minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) de tax-shelterwet tijdelijk te versoepelen om een forse daling van de opbrengsten te voorkomen. De voorbije twee jaren bleek het systeem al minder interessant voor de filmsector door de verlaging van de vennootschapsbelasting en de concurrentie van de podiumkunsten die in 2017 aan de taxshelter werden toegevoegd.

De sector dringt aan op een verhoging van het vrijstellingsbedrag voor grote bedrijven en een verlenging van uitgavetermijnen zodat producenten na de lockdown sneller kunnen heropstarten. ‘Het zijn misschien geen wondermiddelen, maar alle kleine beetjes kunnen helpen om de filmsector voor een catastrofe te behoeden’, zegt Sibylle Smet van taxshelter.be, één van de intermediairen achter de versoepelingsvoorstellen.

Investeer Vlaams

De intermediair Flanders Tax Shelter sluit zich aan bij de vraag naar bijkomende maatregelen. Maar oprichters Pieter Dewinter en Tom Notte zien de toekomst minder somber dan hun collega’s: ‘In Vlaanderen zijn er meer dan 10.000 bedrijven die elk minstens een tax shelter kunnen doen van 30.000 euro. Maar nog geen 5 procent past het principe toe: het potentieel is dus nog immens zodat iedereen kan produceren wat er de komende jaren op de planning staat, zelfs als we in coronatijden worden geconfronteerd met grote winstdalingen van investeerders.’