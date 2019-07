Financial Times laat berichtgeving Wirecard nazien door advocatenkantoor

De toonaangevende Britse zakenkrant Financial Times (FT) heeft het advocatenkantoor RPC de opdracht gegeven om haar berichtgeving over het Duitse betalingsbedrijf Wirecard te laten reviseren. Wirecard heeft de krant aangeklaagd omwille van haar onthullingen over boekhoudkundige onregelmatigheden.

FT-uitgever Lionel Barber reageert met de aanwerving van het advocatenkantoor op berichten van afgelopen weekend in de Duitse krant Handelsblatt. Die schreef dat Wirecard aan Duitse onderzoekers bewijzen heeft overgemaakt van collusie tussen shortsellers en journalisten van de FT. Een groep speculanten zou met medewerking van de krant de beurskoers van Wirecard hebben doen kelderen zodat ze fors winst kon boeken op haar shortposities.

De FT ontkende die aantijgingen dinsdag in een verklaring. De krant noemt het een afleidingsmanoeuvre van het bedrijf dat erop gericht is om verdere berichtgeving in de kiem te smoren.

Integriteit

'Gezien de ernst van de beschuldigingen heb ik besloten een externe beoordeling te laten maken over onze berichtgeving', zei Barber. 'Als een vertrouwde nieuwsbron berust de reputatie van de FT op zijn goudenstandaardjournalistiek, zijn integriteit en een nauwgezette benadering van nauwkeurigheid', klinkt het.

Barber sprak ook zijn vertrouwen uit in de onderzoeksjournalisten van de FT, die geleid worden door de journalistieke veteraan Paul Murphy, die eerder ook de financiële nieuws- en opiniesite FT Alphaville oprichtte.

Het gerecht in München opende eerder dit jaar een onderzoek naar vermeende marktmanipulatie in Wirecard-aandelen, die al jaren een favoriet doelwit zijn van shortsellers. De Duitse financiële waakhond Bafin verbood tijdelijk die praktijk, maar het verbod liep in april af.