Fiscus verslaat Nederlandse aandeelhouder Mediahuis

De Bijzondere Belastinginspectie heeft een miljoenenzaak gewonen tegen de familie Van Puijenbroek, de Nederlandse aandeelhouder van Mediahuis. De inzet bedroeg 29 miljoen euro.

De Nederlandse familie Van Puijenbroek is met 16,7 procent de derde aandeelhouder van Mediahuis, de uitgever van onder andere De Standaard en Het Nieuwsblad. Vorig jaar haalde Mediahuis de Nederlandse groep rond de populaire krant De Telegraaf (TMG) binnen na een intense biedstrijd met de Nederlandse mediaondernemer John de Mol. De Mol haalde het niet omdat de familie Van Puijenbroek, die grootaandeelhouder was van TMG, een alliantie met Mediahuis verkoos.

Nog voor de Van Puijenbroeks aandeelhouder werden van Mediahuis had de familie haar holding al in ons land gevestigd. In mei 2009 richtte ze hier Bech NV op. Daarin parkeerde ze de aandelen in haar Nederlandse holding VP Exploitatie, die op haar beurt de aandelen had in Telegraaf Media Groep.

Al gauw na de oprichting van hun Belgische holding kregen de Van Puijenbroeks te maken met onze Bijzondere Belastinginspectie, zo blijkt nu. Dat had te maken met hun gelijknamige holding in Luxemburg, Bech SA, die al sinds 1995 bestond. Daarin had de familie al jaren haar aandelen in de Nederlandse holding en mediagroep ondergebracht voor ze die in mei 2009 besloot te verhuizen naar ons land.

Het ging in beide gevallen om postbusvennootschappen. In Luxemburg gebruikte de holding jarenlang het postbusadres van een groot, plaatselijk advieskantoor. En hier in België heeft de holding hetzelfde adres in Turnhout als het thuisadres van August ‘Guus’ van Puijenbroek, die ook in de raad van bestuur van Mediahuis zit.

Al in september 2011 verstuurde de BBI een eerste, gepeperde belastingclaim naar de Nederlandse familie omdat ze zou hebben geprobeerd zowel in Luxemburg als in België een belastingvoordeel te genieten. De claim, die gaat over de aanslagjaren 2010 en 2011, begrootten de Nederlanders in hun laatste jaarrekening op ruim 29,2 miljoen euro.

Het Antwerpse hof van beroep heeft de fiscus nu gelijk gegeven in de zaak in een arrest dat dinsdag is uitgesproken.

Waardeverminderingen

Het conflict gaat over grote waardeverminderingen die de familie nog had doorgevoerd in Luxemburg, kort voor ze haar holding verhuisde naar ons land. Het ging om 59 miljoen euro in 2008 en nog eens 26,3 miljoen euro in 2009 op de aandelen in hun Nederlandse holding.

Kort na de verhuis naar België werd de waardevermindering alweer voor ruim 43 miljoen euro teruggedraaid. Terwijl de BBI ontdekte dat de waardeverminderingen in Luxemburg al fiscaal waren aangenomen. Dat gebeurde in Luxemburg buiten de boekhouding om. Opnieuw een belastingvrijstelling genieten in ons land zou een dubbel voordeel zijn geweest, meende de fiscus.

De Nederlanders probeerden dat aan te vechten, onder andere omdat ze in Luxemburg niet konden genieten van het belastingvoordeel omdat geen winst werd gemaakt. Maar daar is het hof van beroep het dus niet mee eens.

In 2016 verloor de familie al in eerste aanleg. Ze ging in beroep en trok haar belastingadviseurs mee in bad. Zowel het Rotterdamse PWC Belastingadviseurs als de Belgische EY Tax Consultants en EY Bedrijfsrevisoren werden gedagvaard ‘in gemeenverklaring’, zodat de uitspraak ook voor hen zou gelden. De adviseurs hadden zich daartegen verzet, maar het hof van beroep is de Van Puijenbroeks daarin wel gevolgd.