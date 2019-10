Foute campagne ontploft in gezicht van Bicky Burger

Bedoeling van de omstreden campagne was duidelijk te maken dat de Bicky Burger in een groen doosje moet zitten.

Een smakeloze online campagne voor een frituursnack ontketent een storm van protest. De campagne toonde een tekening van een man die zijn vrouw slaat omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit.

De man in het - inmiddels verwijderde - campagnebeeld mag dan strak in het pak zitten, hij heeft het duidelijk niet begrepen op de vrouw die hem zijn Bicky Burger in een ‘verkeerd’ doosje komt brengen. Met de kreet ‘Fake Bicky, Fwa?’ trakteert hij de vrouw op een mokerslag.

Schermvullende weergave Het omstreden campagnebeeld ©Bicky Burger

De campagne is blijkbaar bedoeld om op een ‘humoristische’ manier duidelijk te maken dat frituristen de Bicky Burger in een groen doosje moeten aanbieden. Het hamburgermerk is een creatie van het snackbedrijf Beckers (onderdeel van het Nederlandse GoodLife Foods), de huisleverancier van honderden Vlaamse frituren. Het bedrijf zette de voorbije jaren sterk in op het promoten van de ‘Bicky’ als een sterk merk op zich, en waakt daarbij strikt over de presentatie in de frituren.

Het hamburgermerk profileert zich al langer met studentikoze online campagnes die soms de grenzen van het fatsoen opzoeken. Zo verspreidde het drie jaar geleden een foto van een oudere man met een Bicky Burger op zijn bord, vergezeld van de tekst ‘Om het half uur een Bicky kunnen eten zonder schuldgevoel. Toch één voordeel #dagvandealzheimer’. In 2011 kwam een filmpje online waarin te zien is hoe een man een baby schopt.

Schermvullende weergave

Het motief achter die bizarre campagnes is duidelijk: ‘Als er maar over ons gesproken wordt’. Dat is ook nu het geval, maar deze keer lijkt de campagne in het gezicht van de makers te ontploffen. Dat geweld op vrouwen anno 2019 als ‘humor’ wordt verkocht, is duidelijk een brug te ver.

Genderwet

Niet alleen op sociale media regent het negatieve reacties, ook officiële instanties reageren verontwaardigd. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) wil nagaan of de reclame onder de Genderwet valt, die het aanzetten van geweld tegen vrouwen strafbaar stelt. Dat heeft kersvers federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) gezegd. Zij noemt de campagne ‘schandalig en onverantwoord’.

Bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), een orgaan voor zelfregulering van de reclamewereld, kwamen intussen al zo'n 300 klachten binnen. De instelling gaat na of de reclame voldoet aan de regels van de reclame-ethiek. JEP behandelt de klacht binnen tien dagen en kan beslissen de campagne te laten aanpassen of de verspreiding volledig stop te zetten.

Boycot

Eric Hollander, voorzitter en creatief directeur van het reclamebureau AIR Brussels, zegt niet te begrijpen dat een bedrijf toelaat dat zo’n campagne tot stand komt. ‘Dit is ook een heel slechte zaak voor mijn beroepsgroep. We hebben niet altijd de juiste dingen gedaan, maar de sector levert echt inspanningen om intelligentere en empathische campagnes te maken’, zei hij aan de RTBF-zender La Première.

‘Men wil dat gepraat wordt over het merk, maar zo werkt dat niet meer. Bicky gaat klanten verliezen. Consumenten kunnen een merk in enkele dagen boycotten, en dat is hier aan het gebeuren. Het merk zal misschien een paar macho’s aan zijn kant krijgen die het wel een leuk idee vinden, maar geen enkele vrouw gaat nog een Bicky kopen en mannen zullen ook twee keer nadenken’, zei Hollander, die opriep de hamburger niet meer te kopen.