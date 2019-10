Fransen kopen Nederlandse tv-reus Endemol

De Franse tv-maatschappij Banijay neemt het Brits-Nederlandse productiehuis Endemol Shine Group, bekend van Big Brother, over.

Dat hebben de twee ondernemingen zaterdag meegedeeld. Banijay 'heeft een definitief akkoord gesloten voor de verwerving van 100 procent van Endemol Shine', klinkt het.

Banijay heeft programma's zoals Keeping up with the Kardashians en Temptation Island in portefeuille. Het Franse bedrijf werd opgericht in 2008 en groeide de voorbije jaren sterk door verschillende overnames. Met een totale omzet van 3 miljard euro wordt Banijay het grootste onafhankelijke tv-productiehuis ter wereld.

De meerderheid van Banijay is in handen van een holding rond de Franse ondernemer Stéphane Courbit, die vroeger de Franse activiteiten van Endemol leidde. Het Franse mediabedrijf Vivendi heeft een minderheid van het bedrijf. Na de deal met Endemol zal de holding van Courbit 67 procent en Vivendi 33 procent van Banijay bezitten.

John de Mol

Endemol Shine Group is de producent van succesvolle programma's zoals Big Brother, Masterchef en Black Mirror. Het bedrijf ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media. Endemol kwam in de jaren negentig voort uit een fusie van tv-bedrijven van de Nederlandse ondernemers Joop van den Ende en John de Mol. Die laatste is de broer van de bekende tv-presentatrice Linda de Mol.

Het bedrijf kwam na veel overnames in handen van de Amerikaanse reus Walt Disney en de investeerder Apollo Global Management. Endemol Shine Group, met hoofdkantoor in Amsterdam, stond al anderhalf jaar te koop. Aanvankelijk was sprake van een mogelijke overnameprijs van 4 miljard dollar. Onder meer de Britse tv-zender ITV en het Amerikaanse kabelconcern Liberty Global, de hoofdaandeelhouder van Telenet, zouden interesse getoond hebben.