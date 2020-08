Franstalige nieuwszender LN24 tankt nog eens 1,5 miljoen bij

De aandeelhouders van de nieuwe Franstalige nieuwszender LN24 stoppen 1,5 miljoen euro vers geld in het project, dat bijna een jaar oud is.

Het is al de tweede kapitaalronde in korte tijd. In mei legden de aandeelhouders Belfius en Besix al eens 1,5 miljoen euro op tafel om de nieuwszender draaiende te houden. ‘Dat bewijst dat ze in het project geloven, terwijl velen dachten dat we het geen jaar zouden uithouden’, zegt CEO Joan Condijts, de voormalige hoofdredacteur van de krant L’Echo.