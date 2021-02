Franstalige nieuwszender LN24 wil Vlaamse zus lanceren

De ondernemers achter de Franstalige nieuwszender LN24 hebben plannen om ook in Vlaanderen een tv-station te beginnen. Ze zoeken wel nog een financiële partner.

Veel details over de Vlaamse versie van LN24 zijn nog niet bekend, maar bronnen bevestigen de ambitie om nog dit jaar te lanceren. Onder de taalgrens is de zender, die de klok rond nieuws en debatten uitzendt, actief sinds september 2019.

‘De opstart van LN24 in Franstalig België heeft bijna een jaar geduurd. Intussen hebben we de ervaring en de structuren om dat in Vlaanderen sneller te doen gaan’, klinkt het. Een concrete timing is er niet, maar de start zou ‘zeker nog dit jaar’ plaatsvinden. Mogelijk zal dat onder een andere merknaam zijn dan LN24 (LN is de afkorting van ‘Les News’).

Startkapitaal van enkele miljoenen

Het bedrijf is voor de Vlaamse start nog op zoek naar een partner in Vlaanderen, en legt daarvoor contacten met verschillende bedrijven, ‘zowel uit de mediasector als daarbuiten’. Volgens onze informatie is het bedrijf op zoek naar enkele miljoenen euro's.

De zender werd in Franstalig België uit de grond gestampt door twee voormalige journalisten van de krant L’Echo, ex-hoofdredacteur Joan Condijts en Wetstraatjournalist Martin Buxant. LN24 kende een moeilijke start, mede als gevolg van de tegenvallende reclame-inkomsten door de coronacrisis. Twee stichtende aandeelhouders, de bank Belfius en de bouwgroep Besix, moesten vorig jaar in twee kapitaalrondes 3 miljoen euro bijtanken, boven op het startkapitaal van 4,5 miljoen euro.

Intussen lijkt LN24 meer tractie te krijgen in het zuiden van het land. Met het ochtendprogramma ‘La Matinale’ haalt de zender in haar belangrijkste doelgroep (25- tot 54-jarigen in de sociale groepen 1 tot en met 4) al meer dan 25 procent marktaandeel. Ook het avondprogramma ‘Les visiteurs du soir’ zag het kijkersaantal gestaag toenemen. LN24 claimt nu een totaal weekbereik van 2,5 miljoen kijkers.