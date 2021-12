Franstalige nieuwszender LN24 wordt familie van La Libre en Paris Match

De mediagroep IPM - de eigenaar van titels als La Libre Belgique, La DH, L'Avenir en Paris Match - stapt in de Franstalige nieuwszender LN24. Dat meldden de CEO van IPM en de oprichters van LN24, Joan Condijts en Martin Buxant, woensdagavond in een persbericht.

De Franstalige nieuwszender LN24 had woensdag nieuws over eigen huis in petto. Het kapitaal van LN24 werd met 3 miljoen euro verhoogd, waarvan 2,7 miljoen afkomstig is van IPM.