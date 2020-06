Frederik Delaplace nieuwe topman van VRT

Frederik Delaplace is de huidige CEO van Mediafin, de uitgever boven de zakenkranten De Tijd en L’Echo.

De 49-jarige Delaplace haalt het van Peter Vandermeersch (oud-hoofdredacteur De Standaard) en Koen Clement (ex-De Persgroep).

De nieuwe CEO wacht een loodzware job, met drie heikele thema's.

1. Nieuwe tv- en radiobaas aanduiden

Na de exit van voorgang Paul Lembrechts in januari verliet ook zijn omstreden nummer twee, Peter Claes, in februari het bedrijf. De VRT heeft sindsdien geen vast directielid meer dat de televisie- en radionetten vertegenwoordigt. Olivier Goris, netmanager voor Eén en Canvas, en radiobaas Els Van de Sijpe wisselen elkaar af in afwachting van een beslissing rond de opvolging van Claes. De hele polemiek rond Claes wees uit dat de directeur media en productie grote budgetten beheert en veel spelers, zoals de productiehuizen, te vriend moet houden. Dat ligt gevoelig. De nieuwe CEO kan ook beslissen media en productie op te splitsen.

2. Meestappen in het Vlaamse Netflix

In februari maakten VTM-moeder DPG Media en VIER-eigenaar Telenet bekend een nieuw online betalend kijkplatform rond Vlaamse fictie op te richten. Ze rekenen daarvoor op de VRT-catalogus. Die heeft weinig te kiezen of het dat wil of niet. Het regeerakkoord legt op dat de VRT meedoet. Maar de VRT-CEO heeft wel marge in de onderhandelingen met DPG Media en Telenet. De VRT zal zijn programma’s in licentie geven, maar wil het eigen kijkplatform VRT NU wel als ‘volwaardige’ optie overeind houden, nam interim-CEO Hellemans alvast positie. ‘VRT NU moet een voldoende gratis aanbod hebben om de publieke opdracht uit te voeren.’

3. Akkoord sluiten met de politiek

De VRT moet tegen 1 januari van volgend jaar een nieuwe beheersovereenkomst sluiten met de Vlaamse regering. Die schrijft voor wat de VRT plant te doen tussen januari 2021 en december 2025. Identiteit wordt daarin een belangrijk item. Het Vlaams regeerakkoord schreef voor dat de ‘VRT meer dan ooit moet focussen op het versterken van de Vlaamse identiteit.’ Hoe die gedeelde Vlaamse identiteit er moet uitzien, daar gaf de VRT in een visienota al zelf het antwoord op. Het wil inzetten op gedeelde ervaringen en evenementen, zoals De Warmste Week.