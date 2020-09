Frustraties binnen VRT-bestuur over Streamz

Komende maandag staat er binnen de raad van bestuur een discussie gepland over hoe de samenwerking tussen VRT en Streamz tot stand is gekomen.

Dat schrijft De Standaard op basis van mailverkeer tussen de bestuursleden van de VRT. Daarin uiten enkelen frustraties dat ze het nieuws over de toetreding van VRT tot het streamingplatform Streamz via de pers moesten vernemen.

Volgens het mediadecreet is de raad van bestuur bevoegd voor strategische beslissingen van de openbare omroep. 'Was de beslissing over Streamz dan niet strategisch? Moest deze beslissing dan niet voorgelegd worden aan de Raad?', schrijft Dirk Sterckx (Open VLD) in een mail aan de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande (CD&V).

Sterckx schrijft in een latere mail dat 'de raad vooraf de medewerking aan Streamz had moeten goedkeuren. Wat niet gebeurd is. De raad was zelfs niet op de hoogte.'

Minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V), is het daar niet mee eens en liet dat gisteren ook verstaan in het Vlaams Parlement toen hij geïnterpelleerd over de samenwerking tussen Streamz en de VRT. 'De raad moet gehoord worden voor strategische beslissingen, niet voor licentieovereenkomsten zoals deze.'

nieuwe CEO

Streamz is het gezamenlijke streamingplatform van de commerciële mediagroepen Telenet (Vier) en DPG Media (VTM). Dat ging op maandag 14 september van start met een aanbod van meer dan 1.000 titels en een focus op Vlaamse series.

De deelname van de VRT was lang twijfelachtig omdat de vorige CEO, Paul Lembrechts, het geen prioriteit vond voor de openbare omroep. Begin september zette de nieuwe VRT-topman Frederik Delaplace wel zijn handtekening onder een akkoord.