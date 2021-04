‘Gegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers liggen op straat’

Volgens de website werden gegevens van 533 miljoen Facebook -gebruikers uit 106 landen vrijgegeven in een hackersforum. Het gaat om gegevens als telefoonnummer, Facebook-ID, volledige naam, woonplaats, geboortedatum en mailadres.

De gelekte data werden ontdekt door Alon Gal, de technologiedirecteur van het cyberveiligheidsbedrijf Hudson Rock. Hij postte op Twitter ook een overzicht per land. Daaruit blijkt dat er in België ruim 3,18 miljoen Facebook-gebruikers betrokken zouden zijn.

‘Als je een Facebook-account hebt, dan is de kans uiterst groot dat het telefoonnummer dat daarvoor gebruikt werd, is gelekt’, tweette Gal. Hij waarschuwt ook dat de data misbruikt kunnen worden.

Volgens een woordvoerder van Facebook werden de data ontvreemd via een zwakke plek die in 2019 werd ontdekt en in augustus van dat jaar werd hersteld. Eens dergelijke data zijn gelekt uit het netwerk van Facebook, kan het socialemediabedrijf echter maar weinig doen om verdere online verspreiding tegen te gaan.