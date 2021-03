Genkse Dignify versterkt groep rond The House of Marketing

Vier leden van het nieuwe collectief: Marco Piombo (Managing Director Dignify), Dennis De Cat (Managing Director Upthrust), Lies Taerwe (Managing Director The House of Marketing), Gregory Delens (Managing Partner Expansions)

De marketingbedrijven House of Marketing, Upthrust en Grava en het pas overgenomen Dignify gaan intensief samenwerken onder de naam ‘Customer Collective’.

De marketinggroep die de voorbije jaren werd uitgebouwd rond House of Marketing krijgt een nieuwe uitbreiding met Dignify, een Genks bureau met zowat 15 werknemers dat gespecialiseerd is marketing automation. De overname is ook het startpunt van een operationele krachtenbundeling.

Drie jaar geleden creëerde House of Marketing de spin-off Upthrust en afgelopen november nam het Grava over. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in advies rond digitale versnellingsprojecten. Die drie bedrijven vormen nu, samen met het pas verworven Dignify, een ‘ecosysteem’ onder de naam Customer Collective.

‘Customer Collective combineert drie essentiële pijlers voor een geslaagde klantgerichte transformatie’, aldus een persbericht: klantstrategie (The House of Marketing), digitale versnelling (Upthrust & Grava) en de implementatie van marketingtechnologie (Dignify). Het nieuwe collectief speelt in op de vraag naar marketingadvies dat gebaseerd is op data en een voorspelbaar rendement. ‘Je als marketeer baseren op je gut feeling behoort tot het verleden’, klinkt het.

Schermvullende weergave Kris Vansanten ©Siska Vandecasteele

Het samenwerkingsverband moet twee doelstellingen combineren, klinkt het: diverse teams samenstellen op maat van projecten van klanten, en tegelijk de eigen cultuur van elke partner bewaren.