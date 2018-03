Gentenaar timmert aan imperium van internationale tennistoernooien

De Belgische ondernemer Kristoff Puelinckx wil met Tennium tegen volgend jaar een of twee grote tennistoernooien kopen. ‘De ambitie is om binnen vijf jaar tot de top drie van de tenniswereld te behoren.'

Tennium is al even geen onbekende meer in de tenniswereld. Het bedrijf dat Kristoff Puelinckx en de Franse ex-toptennisser Sebastien Grosjean twee jaar geleden oprichtten, is de eigenaar van het ATP-toernooi European Open, dat elk najaar in Antwerpen plaatsvindt, en van het graveltoernooi van Buenos Aires, een klassieker op de ATP-tenniskalender.

Maar als het van CEO en meerderheidsaandeelhouder Puelinckx (47) afhangt, wordt Tennium de komende jaren veel bekender. Een stap in zijn strategie: gisteren bevestigde de Gentenaar, die carrière maakte als telecomconsultant, dat voormalig Wimbledon-achtstefinalist Dick Norman de toernooidirecteur van de European Open wordt. Norman en zijn vrouw Ilse vervangen Andy Hancock (Golazo) als organisator van het grootste tennistoernooi van België.

‘Dick moet ons dichter bij de tenniscommunity brengen, bij de spelers en ex-spelers’, zegt Puelinckx . En daar heeft hij een duidelijke reden voor. Hij wil Tennium uitbouwen tot een groot tennisplatform met drie activiteiten: toernooien organiseren, maar ook spelers vertegenwoordigen en investeren in sportgerelateerde digitale start-ups.

Tenniums uitgangspunt is dat de waarde van livesportuitzendingen zal toenemen. ‘We verwachten een enorme groei in de digitale mediarechten omdat niet alleen traditionele tv-zenders, maar ook bedrijven als Amazon - de over-the-topspelers in telecomjargon - zulke evenementen zullen willen aanbieden’, zegt Puelinckx. ‘Kijk maar naar de recente deals van de ATP met Amazon Prime’, zegt Puelinckx. De zowat 2.000 livematchen per jaar op Tennis TV, de abonnementszender van de mannentennisassociatie ATP, worden vanaf dit jaar in de VS ook uitgezonden via de Amazon-kanalen.

Expansie

Om op die groei mee te surfen wil Puelinckx snel nieuwe toernooien toevoegen aan de portefeuille. ‘Er zijn zestig ATP-toernooien - net onder de vier Grand Slams - waarvan we er twee bezitten. We hopen tegen volgend jaar een of twee toernooien bij te kopen, in Europa of de VS. Voorlopig beperken we ons tot de ATP-toernooien, maar in vrouwentoernooien (WTA) zijn we ook geïnteresseerd.’

Er zijn drie soorten ATP-toernooien. Tennium mikt vooral op de kleinste van de drie, de ATP250-toernooien. Die kosten doorgaans tussen 3 en 5 miljoen euro. Maar op termijn hoopt Puelinckx een ATP500-toernooi te kopen, wat dubbel zoveel kost, en in een verre toekomst eentje van de hoogste categorie, ATP1000. Dat gaat om topevenementen als Indian Wells of het indoortoernooi van Parijs-Bercy.

‘De grote toernooien komen minder snel te koop te staan. Maar de rest van het landschap is relatief versplinterd. Veel toernooien zijn in handen van tennisfederaties, sportmanagementbedrijven als Octagon of individuele eigenaars. We richten ons vooral op die laatste groep’, zegt de topman van Tennium, dat zijn thuisbasis in Barcelona heeft, in de buurt van de voetbaltempel Camp Nou, en antennes in Antwerpen en Buenos Aires telt. Grosjean, het sportbrein van het bedrijf, werkt vanuit het tenniswalhalla Miami.

Agentschap

Ook als agentschap voor spelers wil Tennium in een hogere liga spelen. ‘We hopen snel spelers uit de top 10 en top 20 aan te trekken.’ De bekendste namen in de huidige portefeuille zijn Feliciano Lopez (32ste op de wereldranglijst) en Sorana Cirstea (33ste). Ook de Belgische belofte Zizou Berg zit bij Tennium.

Tennium hoopt dit jaar de kaap van 10 miljoen euro omzet te bereiken en voor het eerst winstgevend te zijn. Puelinckx: ‘We zijn de start-upfase ontgroeid en zijn nu een snelle groeier. De ambitie is om binnen vijf jaar tot de top drie van de tenniswereld te behoren.’

Maar groei-investeringen kosten geld. Tennium hoopt dit jaar een financiële operatie op te starten en vers kapitaal op te halen. ‘We denken aan family offices of private investeerders. Geen private-equityfondsen die na een jaar of vijf weer willen uitstappen. Dit is een project op de lange termijn.’