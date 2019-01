Gerommel aan de top bij Snap

Tim Stone is de zoveelste topbestuurder die het bedrijf verlaat. Op Wall Street reageerden beleggers geschrokken van het nieuws en ging de koers van Snap dinsdagavond hard omlaag.

Stone trad in mei aan bij Snap en was afkomstig van Amazon. Volgens een verklaring gaat hij andere carrièremogelijkheden najagen, maar blijft hij nog wel bij de onderneming om te helpen in de zoektocht naar een opvolger. Vorig jaar zag Snap ook al strategiedirecteur Imran Khan vertrekken, net als directeuren voor onder meer productontwikkeling en juridische zaken.