Gert Ysebaert | Vlaamse ‘kwinkslag' haalt Britse krantenkoppen

Komt een van de bekendste Britse kranten straks in handen van de Vlaamse uitgever Mediahuis?

Het is in elk geval een scenario dat diezelfde Britse kranten donderdag breed uitsmeerden. ‘Mediahuis signaleert interesse in overname Britse Telegraph-kranten’, kopte Financial Times (FT).

Gert Ysebaert, de CEO van Mediahuis, bond de kat de bel aan tijdens een door FT georganiseerde conferentie over de toekomst van de nieuwsindustrie. Toen iemand hem de vraag stelde of hij interesse had in de overname van Telegraph Media Group (TMG), antwoordde hij: ‘Als The Telegraph te koop staat, moeten ze me maar bellen.’

De huidige eigenaars van TMG, de miljardairbroers David en Frederick Barclay, overwegen al een tijd een verkoop van hun bedrijf. Toen de uitspraak van Ysebaert zich online begon te verspreiden, haastte Mediahuis zich om ze te minimaliseren. ‘Het was maar een kwinkslag’, luidde het plots. ‘We hebben ambities en bekijken elke opportuniteit, maar op dit moment is er geen formeel proces.’

Reputatie

Of de uitspraak echt zo onschuldig is, valt nog te bezien. Ysebaert staat niet bekend als een flapuit en hij weet maar al te goed hoe de media in elkaar zitten. Dat zijn woorden zo ernstig genomen worden, zegt in elk geval veel over zijn reputatie als de man die een kleine Vlaamse uitgever Europees op de kaart heeft gezet.

Ysebaert nam in 2013 de leiding van Mediahuis, gevormd rond het samenbrengen van de krantentitels van de groepen Corelio (De Standaard, het Nieuwsblad) en Concentra (Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen). Hij had er toen al een lange carrière opzitten bij Corelio (voorheen de Vlaamse Uitgeversmaatschappij). Als marketingmanager begeleidde hij de modernisering van het vlaggenschip De Standaard, in tandem met zijn vriend en toenmalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch. In 2007 promoveerde hij tot uitgever.

Dynamische voorloper

In zijn zes jaar als CEO kon Ysebaert Mediahuis van een conservatieve Vlaamse krantenuitgever doen uitgroeien tot een dynamische voorloper in de consolidatie van het Europese krantenlandschap. Met de steun van aandeelhouder en voorzitter Thomas Leysen schreef hij om de twee jaar een grote overname achter zijn naam. In 2015 kocht Mediahuis in Nederland NRC Handelsblad, in 2017 volgden de populaire titel De Telegraaf en de regionale uitgever Media Groep Limburg. Eerder dit jaar waagde Mediahuis zich voor het eerst buiten het Nederlandse taalgebied met de aankoop van het Ierse Independent News & Media (INM), dat nu geleid wordt door ex-Concentra-man Marc Vangeel (CEO) en Peter Vandermeersch (uitgever).

Tot nu slaagde Ysebaert erin zijn overnames financieel te laten renderen door maximaal synergie te zoeken tussen de verschillende merken en bedrijven.

Tot nu slaagde Ysebaert erin zijn overnames financieel te laten renderen door maximaal synergie te zoeken tussen de verschillende merken en bedrijven. Hij vertrouwt daarbij graag op het advies van managers die het overgenomen bedrijf goed kennen. In die optiek zou een overname van TMG niet onlogisch zijn: het Britse bedrijf werd 13 jaar geleid door Murdoch Maclennan, nu voorzitter van Mediahuis-dochter INM.

Met The Daily Telegraph zou Mediahuis de achtste krant van het VK aan de haak slaan, goed voor een oplage van 360.000 exemplaren, en qua omzet bijna even groot worden als zijn rivaal DPG Media (het vroegere De Persgroep), dat vorig jaar aan 1,6 miljard euro zat.