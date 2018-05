Gevallen reclamekeizer Martin Sorrell maakt comeback

Amper zes weken na zijn ontslag, start de WPP-oprichter in een nieuw bedrijf. Met een investering van 40 miljoen pond wil hij een nieuwe marketing- en communicatiegroep uit de grond stampen.

Martin Sorrell mag dan wel ruimschoots de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, de 73-jarige ondernemer blijft niet bij de pakken zitten. Nadat hij zes weken geleden na fraude-aantijgingen opstapte bij reclamereus WPP heeft hij zijn oog laten vallen op een nieuw bedrijf: via een omgekeerde overname door Derriston Capital will Sorrell een nieuw marketing- en communicatiegroep opstarten. De befaamde 'Napoleon van de reclamewereld' blijft dus in een vertrouwde markt opereren.

Omgekeerde overname

Sorrell investeert 40 miljoen pond (46 miljoen euro) van zijn eigen vermogen in het pas opgerichte beleggingsfonds S4 Capital dat zich tot doel heeft gesteld te investeren in marketing- en advertentiebedrijven. S4 wordt op zijn beurt overgenomen door de lege beursschelp Derriston Capital. Dankzij deze constructie wordt Sorrell de CEO van Derriston, dat omgedoopt wordt tot S4 Capital. Hij haalde bijkomend nog eens 11 miljoen pond op en verschillende investeerders verbinden zich voor 150 miljoen pond om de overnameplannen van S4 Capital waar te maken. Dat schrijft Financial Times.

In de beursaankondiging zegt Sorrell dat hij met S4 Capital een nieuw internationaal marketingbedrijf wil starten. 'Er zijn op dit momenten heel wat interessante ontwikkelingskansen op gebied van technologie, content en dataverwerking', aldus Sorrell.

Zijn nieuwe ondernemingsplannen komen er op een moment dat de marketingindustrie in grote onzekerheid verkeert. Grote technologiereuzen zoals Google en Facebook veroveren een steeds groter marktaandeel in het nadeel van de traditionele marketingspelers en ook de lagere advertentie uitgaven van merken zetten reclamebureaus onder druk.

Fraude

Met zijn investering maakt Sorrell komaf met de speculaties rond zijn verdere carrière. Hij kwam eerder deze maand in diskrediet door een onderzoek van de raad van bestuur van WPP naar fraude. Het bestuur beschuldigde hem gesjoemeld te hebben met geld van WPP. Details over wat er juist gebeurd is, zijn er niet. Hoewel de ex-topman van reclamegigant WPP de aantijging altijd heeft ontkent, zette hij toch een stap opzij na een carrière van 33 jaar.

Agressieve overnamepolitiek

Reclamekoning Sorrell verkent met S4 Capital geen nieuwe horizonten: Met S4 doet hij in principe precies hetzelfde als met WPP. In 1985 investeerde Sorrell in een producent van winkelmandjes, Wire and Plastic Products, om het te gebruiken als investeringsvehikel. Via een agressieve overnamepolitiek bouwde hij WPP uit tot een mondiaal opererend imperium van 400 reclame- en mediabureaus, de grootste reclamegroep ter wereld. Dat hij nu dezelfde tactiek drie decennia later opnieuw probeert is niet geheel verwonderlijk want het maakte van hem een van de best betaalde Britse CEO's.