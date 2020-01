Gimv mengt zich in strijd om Studio 100

Gimv is een van de gegadigden voor een belang in Studio 100. De Antwerpse investeringsmaatschappij krijgt zo een herkansing. 13 jaar geleden stond ze op een zucht van een investering in de Vlaamse entertainmentgroep.

Het wordt dringen voor de poorten van Studio 100. Bij de kandidaten die nog meedingen naar een belang in de entertainmentgroep zit volgens meerdere bronnen - behalve Marc Coucke en het ondernemersduo Vic Swerts/Frank Donck - ook de investeringsmaatschappij Gimv. Zij moet het opnemen tegen twee à drie andere (voorlopig onbekende) partijen. BNP Paribas Fortis, de zakenbank die de deal begeleidt, hanteert naar verluidt geen strakke agenda voor de volgende biedronde.

Gimv kent Studio 100 goed. 13 jaar geleden bood de Antwerpse investeringsmaatschappij als eens mee voor een belang van 33 procent in de entertainmentgroep. In de vergevorderde onderhandelingen voor de deal werd ze echter op de meet geklopt door BNP Paribas Fortis Private Equity (toen nog Fortis Private Equity).

Het is niet de eerste keer dat Gimv actief is in de media- en entertainmentbranche. Ruim tien jaar geleden stapte het in het televisiedienstenbedrijf Alfacam rond Gabriel Fehervari. Maar die investering draaide zoals bekend niet goed uit.

Coucke

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij moet voor de deal onder meer opboksen tegen Marc Coucke. Studio 100 past in diens plannen in de entertainmentbranche. De ondernemer is sinds enkele jaren aandeelhouder (30%) van het Waalse dierenpark Pairi Daiza - naast de ondernemer Eric Domb - en ging in Durbuy op veroveringstocht naar de lokale avonturenparken. Hij is ook de eigenaar van Snowworld, de Nederlandse uitbater van indoorskipistes.

Vic Swerts, de sterke man achter de siliconen- en lijmenproducent Soudal, en Frank Donck (ex-Telenet, bestuurder bij KBC) lijken Studio 100 meer te zien als een mogelijkheid om hun investeringen te diversifiëren.

Gedeeltelijk cashen

Het bedrijf achter Plopsaland, Samson & Gert, Mega Mindy, Kabouter Plop en K3 wil een nieuwe aandeelhouder aan boord hijsen zodat de huidige eigenaars een deel van hun aandelen kunnen verkopen. De Antwerpse groep is in handen van haar oprichters: Gert Verhulst (33,6%) en Hans Bourlon (33,6%) en van de private-equitypoot van BNP Paribas Fortis (32,5%).

De drie huidige aandeelhouders zetten hoogstens een kwart van ‘het Vlaamse Disney’ te koop.

Het is de bedoeling dat de drie in verhouding tot hun huidig belang bestaande aandelen verkopen en dat de nieuwkomer hoogstens een kwart van ‘het Vlaamse Disney’ koopt. Behalve van zijn ‘Vlaamse’ personages is Studio 100 sinds 2008 ook eigenaar van figuurtjes als Maya de Bij, Wickie de Viking en het weesmeisje Heidi. Het distribueert ook kinderseries als Nijntje, de bekende creatie van Dick Bruna.

Pretparken

Studio 100 was in het boekjaar 2018 goed voor 180 miljoen euro omzet. De brutobedrijfswinst (ebitda) klokte dat jaar af op bijna 69 miljoen euro. De pretparkenpoot, actief in vier Europese landen, is de grootste afdeling en is goed voor bijna 75 miljoen euro omzet. Studio 100 is ook actief in musicals (zoals ‘40-45’), televisie en animatie voor eigen rekening en voor derden. De entertainmentgroep plant investeringen in waterparken, hotels en vakantieverblijven, vooral in Duitsland en Frankrijk, en misschien in Kroatië.