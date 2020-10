Google betaalt 1 miljard dollar aan uitgevers

Alphabet, het moederbedrijf van Google, is van plan uitgevers wereldwijd te betalen voor nieuwsartikelen van hun mediatitels. Uitgeverijen reageren opgetogen, maar niet iedereen is blij.

Topman Sundar Pichai wijdde er donderdag speciaal een blog aan. Google wil uitgeverijen voor 1 miljard dollar compenseren voor de bezoekersstromen die via de zoekmachine de onafhankelijke nieuwssites bereiken. De compensatie dekt een periode van drie jaar.

Pichai schrijft dat hij erin geloofd dat een 'levendige nieuwsindustrie essentieel is voor een goed functionerende democratie'. Dat Google bijdraagt aan het verkeer rondom deze industrie is duidelijk.

Naar eigen inschatting stuurt de zoekmachine maandelijks 24 miljard keer mensen door naar websites van kranten, week- en maandbladen of media die volledig online opereren. De werkwijze is eenvoudig: iemand surft naar Google, voert een trefwoord in en klikt op de optie Nieuws.

Sinds de oprichting kunnen nieuwsjagers zonder te betalen de zoekmachine afstruinen naar een ontelbare berg artikelen. Tot frustratie van traditionele media, die hun advertentie-inkomsten uit print al jarenlang zien teruglopen en waar een goed alternatief verdienmodel vaak ontbreekt.

Google wil de Europese mediabedrijven tegemoet komen met het nieuwsproduct, News Showcase genaamd. Onduidelijk is hoe dit product er precies uit komt te zien. Binnen onbepaalde tijd moet dat verkrijgbaar zijn via Google Nieuws op Android-apparaten en later wellicht ook op Apple-apparaten.

Charmeoffensief

Het besluit kan worden gezien als een charmeoffensief tegenover de traditionele media. Zij klagen al jaren steen en been over het feit dat er geen vergoeding staat tegenover het nieuws dat via Google vrij toegankelijk is. Uitgeverijen hebben lang aangedrongen bij 's werelds machtigste zoekmachine om gecompenseerd te worden.

Onduidelijk is hoe het bedrag van 1 miljard dollar verdeeld wordt en hoeveel iedere uitgever van Google ontvangt.

Voor Google is de stap wellicht noodzakelijk in een tijd waarin de druk op het bedrijf alsmaar toeneemt. De techreus ligt onder vuur van Europese toezichthouders die het bedrijf als te machtig beschouwen en het moet daardoor water bij de wijn doen.

In Europa wordt Duitsland de eerste stop. Daar heeft Google al de nodige partijen verleid om in te stappen. Duitse kranten zoals Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine, Die Zeit doen mee, evenals de weekbladen Der Spiegel en Stern. De uitgeverij van Der Spiegel, Spiegel Group, toonde zich opgetogen. Google laat volgens de uitgever zien dat het 'serieus is wat betreft het steunen van kwaliteitsjournalistiek'.

Partnerships

Na Duitsland volgen ook België en Nederland. Volgens een woordvoerder in Amsterdam werkt Google op dit moment in beide landen aan partnerships met meerdere uitgeverijen. DPG Media, voorheen De Persgroep, laat in een reactie weten niet mee te doen. Mediahuis was niet op tijd bereikbaar voor commentaar. In totaal hebben zich 200 uitgeverijen, ook uit Argentinië, Brazilië en Canada, verbonden aan het nieuwsproduct.

De European Publishers Council (EPC), waar onder meer Belgische en Nederlandse kranten lid van zijn, reageerde ondertussen wel kritisch. 'Met een eigen product kan Google zelf de algemene voorwaarden dicteren en wetgeving ondermijnen die bedoeld is om de voorwaarden te creëren voor eerlijke onderhandelingen, terwijl het beweert dat het de nieuwsproductie helpt te financieren', zegt uitvoerend directeur Angela Mills Wade in een verklaring.