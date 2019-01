Google dreigt met opdoeken nieuwspagina

Volgens Jennifer Bernal, de Europese manager voor de overheidsrelaties in Europa, kan dat ertoe leiden dat Google News in Europa simpelweg wordt opgedoekt. Of dat blufpoker is of een hard dreigement, valt nog af te wachten. Volgens Bernal heeft Google ‘verschillende opties’ op tafel liggen en zal het de finale tekst eerst grondig analyseren alvorens een beslissing te nemen.