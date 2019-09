Google hoeft u niet te vergeten buiten Europa

Als Google berichten over mensen moet verwijderen uit de zoekresultaten, hoeft dat alleen te gebeuren op zijn sites in de Europese Unie. De Europese regels daarover gelden niet buiten Europa. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag beslist.

Google had in Frankrijk een boete van 100.000 euro gekregen, omdat sites over iemand gewoon nog te vinden waren buiten de EU.

Amerikaanse website

Maar ze hoeven dat dus alleen maar in de EU te doen. Op hun servers in de VS kunnen ze dus wel degelijk de informatie bijhouden en laten zien.

