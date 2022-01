Google onder scherper toezicht Duitse concurrentiewaakhond

De scherpere controle berust op een wet die in januari 2021 in Duitsland van kracht werd. Die laat de overheid toe strenger op te treden tegen grote techbedrijven als hun ‘doorslaggevende belang’ in de markt wordt bewezen. Duitsland is met de wet een pionier in de strijd tegen concurrentieverstorende praktijken van internetgiganten in Europa.