Google vergoedt Franse pers voor hergebruik nieuws

Een grote groep Franse nieuwsmedia heeft met de Amerikaanse internetreus Google een raamakkoord bereikt over een vergoeding voor het overnemen van nieuws door Google.

Een alliantie van Franse nieuwsmediabedrijven, verenigd in Alliance de la presse d’information générale (APIG), liet donderdag weten dat er na maanden onderhandelen een akkoord is met Google over de ‘naburige rechten’, het recht om uittreksels van nieuwsartikels over te nemen.

Het gaat om een raamakkoord dat verder moet worden ingevuld door individuele licentieovereenkomsten met uitgevers. APIG omvat de meeste nationale en regionale dagbladuitgevers.

News Showcase

Google neemt nieuwsfragmenten over in zijn zoekresultaten en op zijn bekende aggregatiesite Google News, maar lanceerde in twaalf landen ook al de dienst Google News Showcase, waar gebruikers bepaalde artikelen kunnen raadplegen die normaal achter een betaalmuur staan. Door het akkoord zullen de Franse uitgevers met dat platform kunnen samenwerken.

News Showcase werkt al samen met zowat 450 publicaties. Google liet eerder verstaan dat het ook graag Belgische en Nederlandse nieuwsmedia op het platform wil krijgen.

De Franse nieuwsmedia voeren al lang strijd om door Google vergoed te worden voor hun inhoud. Bijna twee jaar geleden keurde het Europees Parlement nieuwe regels goed die in zo’n billijke vergoeding voorzien.

Google probeerde de boot af te houden, maar werd vorig jaar door de Franse concurrentiewaakhond verplicht om ‘te goeder trouw’ met alle uitgevers te onderhandelen.