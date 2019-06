Groen licht voor Ierse deal Mediahuis

De weg is deels vrijgemaakt voor de overname van de Ierse krantengroep Independent News & Media (INM) door haar Belgische sectorgenoot Mediahuis. De Ierse mededingingsautoriteit, de Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), heeft de operatie onvoorwaardelijk goedgekeurd, laat Mediahuis dinsdag weten.

Daarmee is de deal nog niet helemaal rond. Mediahuis meldt dat de operatie nog afhankelijk is van onder meer de zegen van de aandeelhouders van INM en de Ierse minister van Communicatie.

Grootste groep

INM, de grootste krantengroep van Ierland, is de uitgever van kranten als Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life en The Star. De groep telt zowat 800 werknemers en was in 2018 goed voor 191 miljoen euro omzet. Het bedrijf noteert op de beurzen van Dublin en Londen.