Groen licht voor intrede Roularta in De Tijd-uitgever Mediafin

De deal rond Mediafin kadert in een bredere transactie: de volledige overname van Medialaan (VTM, Q2, Q Music) door De Persgroep (Het Laatste Nieuws, Humo, De Morgen). Die kocht de 50 procent van Roularta in Medialaan over in ruil voor cash én de 50 procent van De Persgroep in Mediafin. De overige 50 procent waren al in handen van Rossel.