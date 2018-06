Groen licht voor monsterdeal tussen Time Warner en AT&T

De telecomreus AT&T mag van een Amerikaanse rechtbank het entertainment- en nieuwsbedrijf Time Warner overnemen voor 85 miljard dollar.

Volgens cijfers van het financieel agentschap Thomson Reuters gaat het om de vierde grootste overname ooit in de wereld van telecom, media en entertainment, en de twaalfde grootste in om het even welke sector.

In november vorig jaar had het Amerikaanse ministerie van Justitie de overname proberen tegen te houden via een rechtszaak. De instantie meende dat AT&T te veel de overhand zou krijgen op zijn rivalen in de telecomwereld, zoals Charter Communications, die ook een beroep doen op de content van Time Warner.

Time Warner is het moederbedrijf van de bekende nieuwszender CNN en de serie Game of Thrones. Volgens het ministerie van Justitie zou de beperktere toegang tot content de concurrenten van AT&T jaarlijks tot 580 miljoen dollar kosten.

Netflix

Gedurende de zes weken dat het proces duurde, hamerde AT&T op het belang van de overname om te beschikken over informatie van kijkers, die het nodig heeft voor digitale reclame. Daarmee wil de telecommer de strijd aangaan met Netflix, Google en Facebook, die steeds meer zelf de consumenten proberen te verleiden met eigen series en films.

AT&T noemde de rechtszaak eerder al 'radicaal en onbegrijpelijk' omdat operaties rond 'verticale integratie routinematig worden goedgekeurd omdat ze goed zijn voor consumenten en geen concurrenten uitschakelen'.

Nu AT&T toestemming heeft voor de megadeal kan het ook andere Amerikaanse telecom- en kabelmaatschappijen, zoals Verizon en Comcast, het vertrouwen geven om mediabedrijven over te nemen.

Trump

Vorig jaar al lekten allerlei details uit over de gesprekken tussen AT&T en het ministerie van Justitie. Zo zou die laatste voorgesteld hebben dat AT&T en Time Warner heel wat activiteiten zouden moeten verkopen om groen licht te krijgen. Maar topman Randall Stephenson van AT&T zou die voorstellen afgewezen hebben met de boodschap 'We'll see you in court'.