Frank Depoorter is niet langer hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws.

DPG Media, eigenaar van Het Laatste Nieuws, neemt afscheid van Frank Depoorter. Hij was hoofdredacteur sinds oktober 2016. Het was al de tweede keer dat Depoorter de populaire krant leidde. Hij deed dat ook al tussen 2005 en 2008. Het bedrijf wil nog voor de kerstvakantie duidelijkheid geven over de opvolging van Depoorter.