Het Parool en NRC worden ochtendkranten

De Nederlandse kranten Het Parool en NRC - deels - ploffen vanaf maandag 's ochtends bij de abonnees in de bus in plaats van in de namiddag.

Het Parool, een krant die vooral in de regio Amsterdam veel gelezen wordt en deel uitmaakt van het Belgische DPG Media, stopt volledig als avondkrant en verschijnt voortaan 's ochtends. Dat geldt niet alleen voor de papieren krant, maar ook voor de online-editie.

De hoofdredactie van Het Parool noemt een journalistieke reden. 'Veel lezers volgen het nieuws op de voet via hun smartphone en zijn aan het eind van de middag al goed op de hoogte', meldt de hoofdredacteur. 'We zijn ervan overtuigd dat de ochtend door de aanwezigheid van onlinenieuws een beter en logischer moment van verschijnen is.'

Hoge distributiekosten

Er is ook een economische reden. Het aantal avondkranten in Nederland was al sterk teruggelopen. Daardoor liepen de distributiekosten voor de overblijvende avondkranten op. Het Parool heeft een gedrukte oplage van zowat 40.000 exemplaren.

De overstap van Het Parool naar de ochtend heeft ook gevolgen voor de krant NRC, die op veel plaatsen een beroep deed op dezelfde bezorgers. NRC behoort tot de Belgische groep Mediahuis. Zowat 34.000 abonnees van de papieren NRC, vooral in de regio Amsterdam en landelijke gebieden, zullen hun krant voortaan 's ochtends ontvangen. Dat is dan dezelfde papieren editie die 51.000 andere abonnees de avond voordien thuisbezorgd kregen.

De NRC steekt niet weg op termijn wellicht helemaal te zullen overschakelen naar een ochtendkrant omdat de kosten van de distributie in de namiddag en vooravond te hoog oplopen - ook omdat er almaar minder abonnees voor de papieren krant kiezen.