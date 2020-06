Hogere reproductievergoeding op komst voor tienduizenden auteurs

Tot in 2016 werden de reprografierechten geïnd via een heffing op de verkoop van kopieertoestellen. Nadat het Europees Hof die regeling onderuit had gehaald, trad in 2017 een nieuw systeem in werking waarbij bedrijven zelf aangifte moesten doen van het aantal genomen kopieën. Dat systeem heeft veel mankementen. Sommige bedrijven doen elk jaar netjes hun aangifte, andere helemaal niet. Een exacte telling van het aantal kopies is in de praktijk onwerkbaar en valt ook nauwelijks te controleren.