Hollywood-studio's gaan Europese kijkers niet langer blokkeren

Truc

Hollywood past eigenlijk een truc toe die al enkele decennia oud is. Het deelt de markt op in verschillende geografische en linguistische blokken, waarbij per regio andere prijzen en voorwaarden worden opgelegd. Zo kunnen de studio’s de opbrengsten van elke productie maximaliseren en hun klanten meer tegen elkaar uitspelen.

Disney, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros en Sky hebben nu toegevingen gedaan die aan de bezwaren van de Commissie tegemoetkomen. Ze verbinden zich ertoe geen clausules in hun contracten te zetten die Europese consumenten buiten Ierland en het VK verhinderen om via de betaaldiensten van Sky UK naar films en series te kijken.

De studio's beloven ook hetzelfde toe te passen op contracten met andere zenders in de Europese Economische Ruimte (EER), de EU-28 plus Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland.

E-commerce

Door de regeling wordt het in principe mogelijk om je te abonneren op satelliet- of online zenders in andere landen, zonder restricties op de programma’s die je daar te zien krijgt. De basis voor de regeling werd al in 2011 gelegd door het Europees Hof van Justitie.