Hr-bureau Hudson begint zoektocht naar CEO voor VRT

De Vlaamse regering heeft de Gentse headhunter Hudson aangeduid om een nieuwe topman of -vrouw voor de openbare omroep te helpen selecteren. De nieuwe CEO moet er nog voor de zomervakantie zijn.

Ruim zes weken na het ontslag van de vorige CEO, Paul Lembrechts, publiceert de Vlaamse regering de vacature voor een nieuwe gedelegeerd bestuurder. Dat er zo veel tijd over ging, komt doordat het kabinet van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) eerst een aanbesteding moest uitschrijven voor de keuze van een selectiebureau. Dat is Hudson geworden, het kantoor dat geleid wordt door Ivan De Witte, ook bekend als de voorzitter van voetbalclub KAA Gent.

Lembrechts werd aan de deur gezet omdat de regering hem verweet dat hij een etterend conflict tussen de nummer twee, Peter Claes, en de rest van het directiecomité niet goed beheerd had. In de nasleep daarvan heeft ook Claes zelf de omroep verlaten. Oud-CEO Leo Hellemans werd uit pensioen teruggeroepen om de VRT ad interim te leiden.

Constructieve relatie

We willen nog voor de zomervakantie een nieuwe gedelegeerd bestuurder. Benjamin Dalle Vlaams minister van Media

Het is een publiek geheim dat Lembrechts een moeilijke relatie had met VRT-voorzitter Luc Van den Brande (CD&V). Ook de Vlaamse meerderheidspartijen verloren hun vertrouwen, onder meer omdat Lembrechts zich openlijk achter de vakbonden had geschaard in het protest tegen de geëiste besparingen. De vacature voor de nieuwe CEO beklemtoont onder meer de behoefte aan een ‘constructieve en overtuigende relatie met de raad van bestuur en zijn voorzitter, alsook met de aandeelhouder’.

Maar de CEO moet tegelijk oog hebben voor ‘alle categorieën van het personeel’, overleg plegen met de vakbonden, goede relaties onderhouden met de voogdijminister en de leden van de Mediacommissie in het Vlaamse Parlement, én samenwerkingen bouwen met ‘andere stakeholders in het Vlaamse medialandschap’. In die laatste categorie vallen ook de commerciële omroepen van DPG Media en Telenet. Zij willen nog dit jaar een Vlaamse streamingdienst op poten zetten, en de Vlaamse regering heeft de VRT opgedragen daaraan mee te werken.

Nieuwbouw

Een andere hete aardappel op het bord van de nieuwe VRT-topper is de nieuwbouw aan de Reyerslaan. De aanvankelijke renovatieplannen werden door Lembrechts weer opgeborgen nadat de geraamde kosten met tientallen miljoenen waren ontspoord.

De vacature voor gedelegeerd bestuurder wordt gepubliceerd in de Vlaamse kranten, op de website van de VDAB, de website www.werkenvoorvlaanderen.be en enkele specifieke jobkanalen. Het Agentschap Overheidspersoneel zal op basis van de beoordelingen van de consultants een lijst van geschikte kandidaten voorstellen aan de bevoegde minister.

De finale kandidaten moeten zichzelf verkopen in een gesprek met minister-president Jan Jambon (N-VA) en de viceminister-presidenten. Van den Brande zal als waarnemer deelnemen aan die gesprekken. Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die de benoeming moet doen.