Innovatiechef Mediafin leidt nieuwe VRT-afdeling Connectie

Peeters begint in 1996 bij de krant, eerst als journalist en later als adjunct-hoofdredacteur. Van 2008 tot 2015 was hij multimediamanager en begeleidde hij het veranderingstraject van de redacties naar een meer digitale manier van werken. In 2016 werd hij verantwoordelijk voor alle digitale productontwikkeling, en vorig jaar werd zijn functie verruimd tot innovatieverantwoordelijke.